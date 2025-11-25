¡Ö¸ý²¼¼ê¤Ê¤ó¤À¡×¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£´Ø·¸¤¬ÇËÃ¾¤·¤ä¤¹¤¤¡È²ñÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¤ÃËÀ¡É¤ÎÆÃÄ§
¡Ö²¶¡¢¸ý²¼¼ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¡£
¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤ò¤«¤ï¤¤¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¸òºÝ½é´ü¤Þ¤Ç¡£
¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÈÏÃ¤»¤Ê¤¤ÃËÀ¡É¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢´Ø·¸¤¬ÇËÃ¾¤·¤ä¤¹¤¤¡È²ñÏÃ¥Ù¥¿ÃËÀ¡É¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÈò¤±¤Æ¡ÖÌÛ¤ê¹þ¤à¡×¥¯¥»¤¬¤¢¤ë
¸ý²¼¼ê¤ÊÃËÀ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ËÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£
Îø°¦¤ÎÃÊ³¬¤Ê¤é¤Þ¤ÀÎ®¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢
¤¤¤í¤¤¤í¤È¡È¸ÀÍÕ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¾ìÌÌ¡É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËè²óÌÛ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ð¤«¤ê¤¬ÇØÉé¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÈè¤ì¤¬°ìµ¤¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÀ°Íý¤Ç¤¤º¡¢¤¹¤°ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë
²ñÏÃ¤¬¶ì¼ê¤ÊÃËÀ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÈÂÖÅÙ¡É¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈµÞ¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÊÖ»ö¤¬¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¯¤Ê¤ë¡¢µÞ¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ë--¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ´¶¾ð¤À¤±¤Ö¤Ä¤«¤ë´Ø·¸¤Ï¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
°¦¾ðÉ½¸½¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¸í²ò¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¤
¸ý²¼¼ê¤ÊÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤â¡£
°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö½õ¤«¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï»¡¤·¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤òÅÁ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢
¤ä¤¬¤Æ¤Ï¾®¤µ¤ÊÉÔËþ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê¹Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ý²¼¼ê¡×¤Ï¸ÄÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï²ñÏÃ¤È¶¨ÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·Èà¤Î¡ÈÄÀÌÛ¡É¤ä¡ÈÂÖÅÙ¤ÎÊÑ²½¡É¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
🌼·ëº§¸å¤ÏÉÔÎÑ¤¹¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÖÉâµ¤À¡×¤ÊÃËÀ¤È¤Ï