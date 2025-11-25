¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¼çÍ×¥¥ã¥é¤ËÆÍÁ³¤¹¤®¤ëÈá·à¡¡¥Í¥Ã¥È¾×·â¡ÖÁá¤¹¤®¤Ê¤¤!?¡×¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¼ä¤·¤¤¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ¸³«Áá¤¹¤®¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Ï¤ë¡ÊÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Ä»»ô¡ÊÁð¤Ê¤®¹ä¡Ë¤¿¤Á
¡¡¸æ¿ß²È¤Ç¤Ï¿¿¶×¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤¬¤¢¤ë·è°Õ¤ò¶»¤Ë¡¢É×¡¦Íø¿Í¡ÊÍ×½á¡Ë¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½¾½ç¤À¤Ã¤¿ºÊ¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤¬Ä»»ô¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿Íø¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë±þ¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ï¤ë¡ÊÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ä»»ô¡¢¿¿¶×¡¢¤½¤·¤ÆÎ¦¡Ê±ÊÀ¥Ìð¹É¡Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¿ôÆü¸å¡ÖHeaven¡Çs messenger¡×¤Ë°ì·ï¤Î°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¸Î¿Í¤Ï¡¢¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡Ö¸æ¿ß¥Û¡¼¥à¥º¡×¤Î¼ã¤¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡£¼ÒÄ¹¤Î°ëÉô¡ÊÃæÂ¼²í½Ó¡Ë¤ÏÇÈÂ¿Ìî¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Â©»Ò¤Î»à¤«¤é10Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ê¤ªÈá·à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÀä¶ç¡£Ä»»ô¤¬°äÉÊÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè7ÏÃ¤Î½ªÈ×¡¢Ä»»ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¿¿¶×¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿Ä»»ô¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¡£Ä¾¸å¤Ë¥·¡¼¥ó¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢Êì¡¦¤³¤Ï¤ë¤Î°ä±Æ¤òÊú¤¨¤ë¿¿¶×¤¬¡¢Ä»»ô¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é³¤ÍÎ»¶¹ü¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Ï¤ë¤¬ÆÍÁ³¤ÎÈá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Ï¤ë¤µ¤ó!?µÞ¤À¤è!!¡×¡ÖÆÍÁ³¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ¸³«Áá¤¹¤®¤Ê¤¤!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡ÖºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁá¤¤Âà¾ì¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤³¤Ï¤ë¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Áð¤Ê¤®¹ä¤Î¡Ö¤Ê¤®¡×¤Ï¡¢¡ÖµÝ¤Ø¤ó¤ËÁ°¡ÜÅá¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Ï¤ë¡ÊÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Ä»»ô¡ÊÁð¤Ê¤®¹ä¡Ë¤¿¤Á
¡¡¸æ¿ß²È¤Ç¤Ï¿¿¶×¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤¬¤¢¤ë·è°Õ¤ò¶»¤Ë¡¢É×¡¦Íø¿Í¡ÊÍ×½á¡Ë¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½¾½ç¤À¤Ã¤¿ºÊ¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤¬Ä»»ô¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿Íø¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë±þ¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ï¤ë¡ÊÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ä»»ô¡¢¿¿¶×¡¢¤½¤·¤ÆÎ¦¡Ê±ÊÀ¥Ìð¹É¡Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè7ÏÃ¤Î½ªÈ×¡¢Ä»»ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¿¿¶×¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿Ä»»ô¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¡£Ä¾¸å¤Ë¥·¡¼¥ó¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¡¢Êì¡¦¤³¤Ï¤ë¤Î°ä±Æ¤òÊú¤¨¤ë¿¿¶×¤¬¡¢Ä»»ô¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é³¤ÍÎ»¶¹ü¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Ï¤ë¤¬ÆÍÁ³¤ÎÈá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Ï¤ë¤µ¤ó!?µÞ¤À¤è!!¡×¡ÖÆÍÁ³¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ¸³«Áá¤¹¤®¤Ê¤¤!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡ÖºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁá¤¤Âà¾ì¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤³¤Ï¤ë¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Áð¤Ê¤®¹ä¤Î¡Ö¤Ê¤®¡×¤Ï¡¢¡ÖµÝ¤Ø¤ó¤ËÁ°¡ÜÅá¡×¤¬Àµ¼°É½µ