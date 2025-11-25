¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡ÈÅÔÀ®¡É¿å¾å¹±»Ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤ÈºÆ²ñ¡¡¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡Ö¤¿¤À¤ÎÅ¥ËÀ¡©¡×¡ÖÌ£Êý¡©¡×
¡¡¿å¾å¹±»Ê¤¬¼ç±é¤·¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÅÔÀ®¡Ê¿å¾å¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔÀ®¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤ò¤Ë¤é¤ßÉÕ¤±¤ëµ×ÂÀÏº¡Ê¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¤ÎÅ¹Æâ¤Ë²¿¼Ô¤«¤¬¿¯Æþ¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍâÄ«¡¢¿åÄ®¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤¬Å¹Æâ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤â°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä«¡¢½Ð¶Ð¤·¤¿ÅÔÀ®¤«¤éÅ¹¤Î¹ç¸°¤ò²ó¼ý¤·¡¢ºòÈÕ¤Î¹ÔÆ°¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¿åÄ®¡£ÅÔÀ®¤Ï¤½¤ì¤ò¾Æ¤¤â¤Á¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿åÄ®¤«¤é¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤òÍê¤Þ¤ì¤¿ÅÔÀ®¤Ï¾¦ÉÊ¤òÊú¤¨¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î1¼¼¤Ø¡£¤½¤³¤ÇÈà¤ÏÎ¶Æó¡Ê±óÆ£ÍºÌï¡Ë¤Èµ×ÂÀÏº¡Ê¥¢¥Õ¥í¡Ë¤ËÊá¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Î¶Æó¤Èµ×ÂÀÏº¤«¤éµÍÌä¤µ¤ì¡¢¤¿¤À¤¿¤À¸ÍÏÇ¤¦ÅÔÀ®¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤ØÆÍÁ³¡¢ÀÞÅÄ¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ÇÍè¤¿¤È¤¤¤¦À¶ÁÝ°÷¤ÎÃË¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥·¥Þ¥»¥²¥é¤òÄÉ¤Ã¤ÆÎ¶Æó¤Èµ×ÂÀÏº¤¬Éô²°¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢À¶ÁÝ°÷¤ÎÃË¤Ïµ¢¤ê¤¿¤¬¤ëÅÔÀ®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥È¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿»æ¤òº¹¤·½Ð¤·¡Ö¤³¤ì¡¢Á´Éô³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÅÔÀ®¤Ï¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿À¶ÁÝ°÷¤ÎÃË¤Ë¡Ö²¿¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÃË¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¡¢¸ý¸µ¤ËÀ¸¤¨¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ò¥²¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤À¤ÎÅ¥ËÀ¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£ÃË¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ÅÔÀ®¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¢¡¢¥¤¥ó¥«¥¢¥¸¥µ¥·¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÅÔÀ®¤¬ÆæÂ¿¤Ï·¿Â»Î¡¦¥¤¥ó¥«¥¢¥¸¥µ¥·¡Ê°½ÅÄ½Ó¼ù¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥«¥¢¥¸¥µ¥·¤Ï²¿¼Ô¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤ÎÅ¥ËÀ¡©¡×¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×Â¦¤ÎÌ£Êý¡©¡×¡Ö²¿¤ÇÌì¤µ¤ó¤¬ÅÔÀ®¤ÎÇ½ÎÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔÀ®¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤ò¤Ë¤é¤ßÉÕ¤±¤ëµ×ÂÀÏº¡Ê¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¤ÎÅ¹Æâ¤Ë²¿¼Ô¤«¤¬¿¯Æþ¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍâÄ«¡¢¿åÄ®¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤¬Å¹Æâ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤â°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä«¡¢½Ð¶Ð¤·¤¿ÅÔÀ®¤«¤éÅ¹¤Î¹ç¸°¤ò²ó¼ý¤·¡¢ºòÈÕ¤Î¹ÔÆ°¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¿åÄ®¡£ÅÔÀ®¤Ï¤½¤ì¤ò¾Æ¤¤â¤Á¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÅÔÀ®¤Ï¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿À¶ÁÝ°÷¤ÎÃË¤Ë¡Ö²¿¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÃË¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¡¢¸ý¸µ¤ËÀ¸¤¨¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ò¥²¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤À¤ÎÅ¥ËÀ¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£ÃË¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ÅÔÀ®¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¢¡¢¥¤¥ó¥«¥¢¥¸¥µ¥·¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÅÔÀ®¤¬ÆæÂ¿¤Ï·¿Â»Î¡¦¥¤¥ó¥«¥¢¥¸¥µ¥·¡Ê°½ÅÄ½Ó¼ù¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥«¥¢¥¸¥µ¥·¤Ï²¿¼Ô¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤ÎÅ¥ËÀ¡©¡×¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×Â¦¤ÎÌ£Êý¡©¡×¡Ö²¿¤ÇÌì¤µ¤ó¤¬ÅÔÀ®¤ÎÇ½ÎÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£