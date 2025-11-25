¾×·â8²óTKO¡ÖÏÂÀ½¥í¥Þ¥Á¥§¥ó¥³¤¹¤®¤ë¡×¡¡¸µÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥×¤Ë²¿¤â¤µ¤»¤º¡Ä29ºÐÆüËÜ¿Í¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé14°Ì¡¦ÄÚ°æÃÒÌé¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé1°Ì¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë8²ó2Ê¬59ÉÃ¡¢TKO¾¡¤Á¤·¤¿¡£À¤³¦Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÀª¤¤¤Å¤±¤¿¤¤°ìÀï¤Ç¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ÀïÀÓ¤Ï29ºÐ¤ÎÄÚ°æ¤¬3¾¡¡Ê2KO¡Ë¡¢37ºÐ¤Î¥¯¥¢¥É¥é¥¹¤¬44¾¡¡Ê28KO¡Ë6ÇÔ1Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£ÄÚ°æ¤Ï½é²ó¤«¤éº¸¥¸¥ã¥Ö¤òÅª³Î¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢¥¯¥¢¥É¥é¥¹¤Î´é¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤¿¡£3²ó¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¡¢4²ó¤Ïº¸±¦¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£6²ó¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¹¶·â¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢8²ó¤Ë¶¯Îõ¤ÊÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç½ÐÍè¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ï¢ÂÇ¤¬Â®¤¹¤®¤Æ¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤¢¤Þ¤êÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÎ¯¤á¤ÆÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£È¿¾Ê¤¬Â¿¤¤»î¹ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÄÚ°æ¡£°µ¾¡¤·¤Æ¤âËþÂ´¶¤È¤ÏÌµ±ï¤Î29ºÐ¤Ë¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»¿¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÖÄÚ°æ¶¯¤¹¤®¥ï¥í¥¿¡×
¡ÖÏÂÀ½¥í¥Þ¥Á¥§¥ó¥³¡¢¤¸¤ã¤¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ËÉÔÂ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡×
¡ÖÄÚ°æÃÒÌé¥Þ¥¸¤Ç¥¨¥°²á¤®¤ë¤Ê¡Ä¡×
¡ÖÄÚ°æ¶¯¤¹¤®¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÏÂÀ½¥í¥Þ¥Á¥§¥ó¥³¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÄÚ°æÁª¼ê¤Û¤ó¤È´°À®ÅÙ¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖÄÚ°æ¶¯¤¹¤®¤ë¤Ê¡£¥í¥Þ¥Á¥§¥ó¥³¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ã¤¿¡×
¡ÖÄÚ°æÁª¼ê¤ÏÀ¤³¦ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡ÄÚ°æ¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Î2021Ç¯¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯3·î¤ËWBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥ó¥ë¥¨¥ó¡¦¥Õ¥¡¥è¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Ë2²óTKO¾¡¤Á¤Ç¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£6·î¤ÎÁ°Àï¤ÏÆ±µé1°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ó¡¦¥¿¥ª¡¦¥È¥é¥ó¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤Ë3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£ÆüËÜºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¥×¥í2ÀïÌÜ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ·Ñ¤·¤¿Amazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µWBAÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¤ÎÂ¼ÅÄÎÊÂÀ»á¤â¡Ö´°àú¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë