¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢¸ª¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉü³è¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï9»î¹ç¤Ç3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0.84¤ÈÂç³èÌö¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢Æ±¤¸Æ»¤òÊâ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ»»157¾¡¤òµó¤²¡¢¥ì¥¤¥º»þÂå¤Î2012Ç¯¤Ë¤Ï20¾¡¤òµó¤²¤Æ¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥×¥é¥¤¥¹»á¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥¹»á¤Ï¥ì¥¤¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2008Ç¯¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ï5»î¹çÁ´¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç1¾¡1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.59¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÊÆMLBÀìÌçÊüÁ÷¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥Û¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥Ö¡×¤ËÅÐ¾ì¡£Æ±¶É¤Î¸ø¼°X¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢¥¿¥ó¥Ñ¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£º£¡¢¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¤É¤ì¤À¤±Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤«¡£¼ã¤¤Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤ÏÀµ¤·¤¤Æ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î¼ã¤µ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥×¥é¥¤¥¹»á¤ÏÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¤Î23ºÐ¡£¸½ºß24ºÐ¤Îº´¡¹ÌÚ¤È1ºÐ¤·¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë½Ð¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥¢¥¦¥È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«µÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥í¥¦¥¤Î¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤º¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÈà¤Î¼«¿®¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Î©¤ÁÄ¾¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¢¥¦¥È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«µÏ¿¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤À¤í¤¦¡×¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹OB¤Ç¤â¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥¹»á¤Ï¡¢Æ±¤¸Æ»¤òÊâ¤¤¤¿¸åÇÚ¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
