¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²ÌÈ´·²¡ª£±Æü£±¥»¥Ã¥È¡Ú¤ªÊ¢¤â²¼È¾¿È¤â°ìµ¤¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤ë¡Û´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º
¡Ö¤ªÊ¢¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¤¤¡×¡Ö²¼È¾¿È¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥è¥¬¤Î´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º¡Ú¥¦¥Ã¥Æ¥£¥¿¡¦¥¢¥·¥å¥ô¥¡¡¦¥µ¥ó¥Á¥ã¥é¥Ê¥¢¡¼¥µ¥Ê¡Û¤Ç¤¹¡£µÓ¤òÂç¤¤¯³«¤¡¢¹ø¤ò¤Í¤¸¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆ°¤¤ÇÂÎ´´¤ò»É·ã¡£¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤È²¼È¾¿È¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤Äù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡È»þÃ»¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ý¡¼¥º¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
🌼£²½µ´Ö¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¡Ý£µcm¡ßÂÎ½Å£µkg¸º¡££±Æü10Ê¬¤Ç´°Î»¡ÚºÇ¶¯¤ªÊ¢Áé¤»¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¥¦¥Ã¥Æ¥£¥¿¡¦¥¢¥·¥å¥ô¥¡¡¦¥µ¥ó¥Á¥ã¥é¥Ê¥¢¡¼¥µ¥Ê
¡Ê£±¡ËÄ¾Î©¤·¤Æ±¦µÓ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¸å¤í¤ËÂç¤¤¯°ú¤¯
¡Ê£²¡ËÎ¾ÏÓ¤ò¿¿¾å¤Ë¾å¤²¤ë
¡Ê£³¡Ë¾åÈ¾¿È¤ò±¦Â¦¤Ë¤Í¤¸¤Ã¤Æ£³¡Á£µ¸ÆµÛ¡ÊÌó30ÉÃ´Ö¡Ë¥¡¼¥×¤¹¤ë
È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¾åÈ¾¿È¤ò¤Í¤¸¤ë»þ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÊ¢¤«¤é¤Í¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¡¢¡ÖÂ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾²¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤Î£²¤Ä¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÂÎ¤Î¼´¤¬º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤¬¤°¤é¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÊ¢¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÏÓ¤ò¿åÊ¿¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥è¥¬´Æ½¤¡§Minami¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£´Ç¯¡Ë¡ä