¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï24Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¤òº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¾Þ¤Ïºå¿À¤¬¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ìîµå¿Í¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¸«¼±¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£µåÃÄOB¤Î¼ãÎÓÃé»Ö»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢2011Ç¯ÅÙ¤è¤êÉ½¾´¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µåÃÄ¤Ïº´Æ£Áª¼ê¤Î¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿2020Ç¯12·î¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î½Ð¿È¥Á¡¼¥à¡Ø¹ÃÅì¥Ö¥ë¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü(2021Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³«ºÅ¤òÃÇÇ°)¡£2022Ç¯¤«¤é¤Ïº´Æ£µ±ÌÀ¸å±ç²ñ¤ÎÈ¯Â¤Ë¤è¤ê¡¢¸å±ç²ñ¼çºÅ¤ÇÀ¾µÜÃÏ°è¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à8¥Á¡¼¥à¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤«¤é¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ø¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ù¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û¤Î´óÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨40ËÜÎÝÂÇ&102ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¥ê¡¼¥°2´§¤Ëµ±¤¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿º´Æ£Áª¼ê¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢¡ÖJERA¥»¡¦¥ê¡¼¥°AWARD¡×Ç¯´ÖÂç¾Þ¤Ê¤Éº£µ¨¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸×¤Î¼çË¤¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤â·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£