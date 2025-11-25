ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤µ¤ó¡¡ÃæÈªÀ¶ÀèÇÚ¤¬¡Ö¼ø¶È¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Í¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥È¿¶¤Ã¤È¤±¡ª¡×¶ðÂç»þÂå¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Äµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡Ö³Ú¡×
¡¡µð¿Í¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Öµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¡£Âè£±£±²ó¤Ï¸µÀ¾Éð¤ÎÀÐÌÓ¹¨Åµ¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤À¡£Áö¹¶¼é¡¢¤µ¤é¤ËÅ·À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢£±£¹£¸£°¡Á£¹£°Ç¯Âå¤Ë²«¶â´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¾Éð¤ò¤±¤ó°ú¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âµð¿Í¤È£´ÅÙ¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£µð¿Í¤ËÂÐ¤·£´Ï¢¾¡¤È°µÅÝ¤·¤Æµå³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿£¹£°Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢»Õ¾¢¤ÈÊé¤¦¹²¬Ã£Ï¯¸µ´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Þ¤Ç¡¢¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÂÀÅÄ¡¡ÎÑ¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¹â¹»À¸¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â²È¤¬ÇÀ²È¤Ç¡¢²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÌîÎÉ»Å»ö¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÌîµåÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡¶ðÂç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤È¤¤Ï¡¢¶µ¿¦¤ò¼è¤Ã¤ÆÊì¹»¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÀ¤«¤é³Ø¥é¥ó¤òÃå¤Æ¼ø¶È¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£Éô²°Ä¹¤Ï£´Ç¯À¸¤ÎÃæÈªÀ¶¤µ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö²¿¹Í¤¨¤Æ¤ó¤À¡¢¤ª¤á¤¨¤Ï¡©¡¡¼ø¶È¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Í¤¨¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¿¶¤Ã¤È¤±¡ª¡×
¡¡¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡À¾Éð¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£¹²¬¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï»î¹çÁ°¤ËÉ¬¤º¥ª¥ì¤¬£±Ê¬´Ö¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜ¤ä¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¥Í¥¿½¸¤á¤ò¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡££±£³£°»î¹ç¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¹Ì¤¹¤¤¤¤»þ´Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤ó¤Æ¾Î¹æ¤Ï¡¢²áÂçÉ¾²Á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æµï¿´ÃÏ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡££¸£¶Ç¯¤Ë¿¹´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼ç¾¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å»ö¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë±óÀ¬Àè¤Ç¤Î¤³¤È¡£Éé¤±¤¿»î¹ç¤Îµ¢¤ê¤Î¥Ð¥¹¤Ç¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¤ÈÂçµ×ÊÝÇî¸µ¤¬¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Æ¤á¤¨¤é¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡×¤È¤¤Ä¤¯¤·¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¼ã¼ê¤Ï¿·¿ÍÎà¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¯¼ª¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤ÇÂçµ×ÊÝ¤Ï¡ÖÀÐÌÓ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ï¼¨¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡Ìîµå¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì²áÀ¤Î´î¤Ó¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤ò´¶¤¸¤Æ¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸þ¾å¿´¤¬¼«Ê¬¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦£²Ê¸»ú¤¬Àä¤¨¤ºÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¡£¤½¤Î£²Ê¸»ú¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÎý½¬¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÁª¼ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤À¡£
¡¡¢¡ÀÐÌÓ¡¡¹¨Åµ¡Ê¤¤¤·¤²¡¦¤Ò¤í¤ß¤Á¡Ë£±£¹£µ£¶Ç¯£¹·î£²£²Æü¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡££¶£¹ºÐ¡£»ÔÄ¸»Ò¡½¶ðÂç¡½¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò·Ð¤Æ£¸£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤éÍ··â¼ê¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¡££¸£¶Ç¯¤Ë¤Ï£³³ä£²Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²£·ËÜÎÝÂÇ¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£¸²ó¡££¹£´Ç¯¤Ë£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡££¹£¶Ç¯¤Ë°úÂà¸å¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Î£²·³´ÆÆÄ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦»Í¹ñ£É£Ì¤Ê¤É¤ÎÁÏÀß¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£¸½Ìò»þ¤Ï£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£