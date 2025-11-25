¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¡Ê12¡ËÅìµþ¤Ç¡È°ãË¡Ï«Æ¯¡É»ö·ï¡¡¥¿¥¤·Ù»¡¤âÊì¿Æ¤ËÂáÊá¾õ¡Ä¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿
Êì¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÊì¿Æ¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¾¯½÷¤òÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Êì¿Æ¤¬¾¯½÷¤Î°Õ¤ËÈ¿¤·¤ÆÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÈ¼¤¦»Å»ö¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÊì¿Æ¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤Ï¸½ºß¡¢ÂæÏÑ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤¬ÂæÏÑ¤«¤éÆüËÜ¤Ø°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾¯½÷¤ÎÁÄÊì¤È¤ª¤Ð¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Î´´Éô¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯½÷¤Î¤ª¤Ð
¡Ö¡Ê¾¯½÷¤Ë¡ËÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤¿²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¿©»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡£Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡×
¾¯½÷¤Î°ÂÁ´¤Êµ¢¹ñ¤Èº£¸å¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£