¡¡Ç¯´Ö3Ëü¿Í¤ò¿Ç»¡¤¹¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Î°ËÆ£Âç²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤³¤½¤¬¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤Î¡Ø²ê¡Ù¤òÅ¦¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤µ¤ó¤¬½é¤ÎÃ±Ãø¡ØÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤¬Å°Äì²òÆÉ¡¡·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ù¤ò10·î20Æü¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡·ì°µ¡¢·ìÅüÃÍ¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢¿Õµ¡Ç½¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¡Ä¡Ä¤Ê¤É¸¡ºº¿ôÃÍ¤Î¸«Êý¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏËÜ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢´ÎÂ¡¤Î¾õÂÖ¤ò¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î³èÍÑ½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿²Õ½ê¤ò°ìÉôÈ´¿è¤¹¤ë¡£
Í£°ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊºÆÀ¸ÎÏ
¡¡´ÎÂ¡¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¾¯¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤¬ÄË¤¤¡×¤È¤«¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼å²»¤òÅÇ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¼«³Ð¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤Â¡´ï¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Î¡Ö²½³Ø¹©¾ì¡×¤ËÓÈ¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÂ¿µ¡Ç½¤Ç¡¢¿©¤ÙÊª¤Î±ÉÍÜ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤ÆÃß¤¨¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤äÌô¤Ê¤ÉÍ³²¤ÊÊª¼Á¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÌµÆÇ²½¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»éËÃ¤Î¾Ã²½¤ò½õ¤±¤ëÃÀ½Á¤È¤¤¤¦¾Ã²½±Õ¤òÊ¬Èç¤·¤¿¤ê¤È¡¢µÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°Õ³°¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÂ¡´ï¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ£°ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊºÆÀ¸ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÂµ¤¤ä»ö¸Î¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤¿¤È¤¨´ÎÂ¡¤Î7³ä¶á¤¯¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ÎÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê3³ä¤ÎÉôÊ¬¤ÎºÙË¦¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÊ¬Îö¡¦Áý¿£¤ò»Ï¤á¡¢¿ô¥«·î¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Û¤Ü¸µÄÌ¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¡Ç½¤â²óÉü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇSF±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÂ¡´ï¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢´ÎÂ¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ÎÂ¡¡Ê²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ë¡¡©¥¢¥Õ¥í
¡¡¤³¤ÎºÆÀ¸ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤±¤ë´Îµ¡Ç½¤Î¿ôÃÍ¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖAST¡×¤ä¡ÖALT¡×¤¬Â¿¾¯¡¢¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Íî¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°û¤ß²á¤®¡¢¿©¤Ù²á¤®¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌô¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÎÂ¡¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î½ÀÆðÀ¤È²óÉüÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¸µµ¤¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´Î¹ÅÊÑ¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬¥«¥Á¥«¥Á¤Î·ÚÀÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ
¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤µ¤ì¤ë¡Ö»éËÃ´Î¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤¬Àõ¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÎÂ¡¤Î¾õÂÖ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢´ÎÂ¡¤ÎºÆÀ¸ÎÏ¤â·è¤·¤ÆËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±Â³¤±¡¢ËýÀÅª¤Ê±ê¾É¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÎÂ¡Á´ÂÎ¤¬¹Å¤¯¥´¥Ä¥´¥Ä¤È¤·¤¿¾õÂÖ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´Î¹ÅÊÑ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡´Î¹ÅÊÑ¤Ï¡¢ÓÈ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢±«É÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¥«¥Á¥«¥Á¤Î·ÚÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢´ÎÂ¡¤ÎºÆÀ¸ÎÏ¤âÃø¤·¤¯¿ê¤¨¡¢¼«ÎÏ¤Ç²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î°å³Ø¤Ç¤Ï´ÎÂ¡°Ü¿¢¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ÎÂ¡¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï´Î¹ÅÊÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é´Î¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤±¤ë´Îµ¡Ç½¤Î¸¡ºº¹àÌÜ¤â¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ï´Î¹ÅÊÑ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Îµ¡Ç½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖAST¡×¡ÖALT¡×¡Ö¦Ã-GTP¡×¤Î3¤Ä¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤ÁAST¡¢ALT¤Î¤É¤Á¤é¤«ÊÒÊý¤À¤±¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î°å»Õ¤¬AST¤ÈALT¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ãí¼Í´ï¤ÎµÛ¤¤¾å¤²¤ÇALT¤Î¿ôÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â
¡¡AST¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¥®¥ó»À¥¢¥ß¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥§¥é¡¼¥¼¡×¡£¤³¤ì¤Ï¹ÚÁÇ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢´ÎÂ¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¿´¶Ú¤ä¹ü³Ê¶Ú¤ÎºÙË¦Æâ¤Ë¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿´¶Ú¤ä¹ü³Ê¶Ú¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤â·ì±ÕÃæ¤ËAST¤¬Ï³¤ì½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖAST¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¤¡×¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö´ÎÂ¡¤À¤±¤¬°¤¤¡×¤È¤ÏÃÇÄê¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä¶Ú¼À´µ¡¢ÍÏ·ìÀÉÏ·ì¤Ê¤É¤Ç¤âAST¤Î¿ôÃÍ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºÎ·ì¤ÎºÝ¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÃí¼Í´ï¤ÇµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤ÈÀÖ·ìµå¤¬²õ¤ì¤Æ¡¢ËÜÍè¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤â¡¢AST¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ALT¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¥¢¥é¥Ë¥ó¥¢¥ß¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥§¥é¡¼¥¼¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÂçÉôÊ¬¤¬´ÎÂ¡¤ÎÃæ¤ËÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÚÁÇ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á´ÎÂ¡¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¡¢ALT¤Î¿ôÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é´ÎÂ¡¤¬°¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ALT¤À¤±¤òÂ¬Äê¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Âè1¾Ï¤Î¡Ö3Âç¸¶Â§¡×¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¸¡ºº¹àÌÜ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢´Îµ¡Ç½¤Î¾ì¹ç¤â¡¢AST¤ÈALT¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Ç°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢´Îµ¡Ç½¤¬°¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸«¤¿¾ì¹ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ALT¤Î¿ôÃÍ¤¬¡¢AST¤Î¿ôÃÍ¤è¤ê¤â¹â¤¤¾ì¹ç
¡¡¤³¤ì¤Ï¡ÖËýÀÅª¤Ë´ÎÂ¡¤¬°¤¤¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»éËÃ´Î¡×¤Ç¤¹¡£´ÎÂ¡¤Ë»éËÃ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»éËÃ¼«ÂÎ¤¬´ÎÂ¡¤Î±ê¾É¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ýÂ³Åª¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ALT¤Ï¡¢AST¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢·ì±ÕÃæ¤ÇÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÌó3ÇÜ¤âÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢·ì±ÕÃæ¤ËÄ¹¤¯Î±¤Þ¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ÎÂ¡¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¼«Á³¤ÈALT¤Î¿ôÃÍ¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦AST¤Î¿ôÃÍ¤¬¡¢ALT¤Î¿ôÃÍ¤è¤ê¤â¹â¤¤¾ì¹ç
¡¡¤³¤ì¤Ï¡ÖÄ¾¶á¤Ç´ÎÂ¡¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¶°ø¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç´ÎÂ¡¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âAST¤Î¿ôÃÍ¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢±ÉÍÜ³ØÅª¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óB6¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢AST¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¯½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¼¨¤¹ÏÀÊ¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉþÍÑ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌô¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ÎÂ¡°Ê³°¤Î¿´¶Ú¤ä¹ü³Ê¶Ú¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²ÌÉ½¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢´Îµ¡Ç½¤¬°¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¤Ë¡¢À§Èó¡¢AST¤ÈALT¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¸«Èæ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤Á¤é¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´ÎÂ¡¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤ê¾ÜºÙ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£Âç²ð¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
1984Ç¯¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç°å³ØÉô³°²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£´ÎÃÀç¹¤Î³°²Ê°å¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æâ²Ê°å¡¦ÈéÉæ²Ê°å¤ËÅ¾¿È¡£ÆüËÜÀÖ½½»ú°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¸øÎ©¾¼ÏÂÉÂ±¡¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë°ìÇ·¹¾±ØÁ°¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£1Æü¤ËÌó150¿Í¡¢Ç¯´Ö3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¦¥±¥¢Ï¢¹ç³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢Æ±»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÉÂ±¡Áí¹ç¿ÇÎÅ°å³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£ÆÉ±Æ°å¡£2025Ç¯¤ËÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÍ¥½¨ÏÀÊ¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡Ê°ËÆ£ Âç²ð¡¿Ê¸½Õ¿·½ñ¡Ë