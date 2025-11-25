¡Ô·ë²ÌÈ¯É½¡Õ¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¼õ¤±¤ë¤Ù¤¸¡ºº¡ÖÂè1°Ì¡×¤È¤Ï¡Ä¡Ö°ÂÁ´¡×¡ÖÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¡×Ç¯´Ö3Ëü¿Í¤ò¿Ç»¡¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î°å»Õ¤¬¿ä¾©
¡Ò¡Ô¼ò¹¥¤É¬ÆÉ¡ª¡Õ´ÎÂ¡¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×³èÍÑ½Ñ¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î°å¼Ô¤¬É¬¤º¡ÖAST¡×¤È¡ÖALT¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¸«¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Ç¯´Ö3Ëü¿Í¤ò¿Ç»¡¤¹¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Î°ËÆ£Âç²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤³¤½¤¬¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤Î¡Ø²ê¡Ù¤òÅ¦¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê°ËÆ£¤µ¤ó¤¬½é¤ÎÃ±Ãø¡ØÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤¬Å°Äì²òÆÉ¡¡·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ù¤ò10·î20Æü¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡£·ì°µ¡¢·ìÅüÃÍ¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢¿Õµ¡Ç½¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¡Ä¡Ä¤Ê¤É¸¡ºº¿ôÃÍ¤Î¸«Êý¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìó50¸Ä°Ê¾å¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ºº¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈÆÍÑÀ¡×¡Ö°ÂÁ´À¡×¡ÖÀºÅÙ¡¦¿®ÍêÀ¡×¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¡ºº¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¡£º£²ó¤ÏÂè1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¸Ä½ê¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÂè1°Ì¡ÛÊ¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº
Éý¹¤µ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¿®ÍêÀ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
°ÂÁ´À¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥³¥¹¥È¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡¤Þ¤º¡¢Âè1°Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¼¤ÒÉý¹¤¤À¤Âå¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ºº¤¬¡ÖÊ¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¡×¤Ç¤¹¡£¿ô¤¢¤ë¸¡ºº¤ÎÃæ¤Ç¤â1°Ì¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÖÈÆÍÑÀ¡×¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¢Éô¤Î¿Ç»¡¤ÏÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä°¿Ç´ï¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÄ²¤Î²»¤òÄ°¤¡¢¤ªÊ¢¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äÈ¿Ä·ÄË¡ÊÊ¢ÊÉ¤ò°µÇ÷¤·Â³¤±¤Æ¤«¤éµÞ¤Ë¼ê¤òÎ¥¤¹½Ö´Ö¤Ë±Ô¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¡Ë¤Ê¤É¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¿Ç»¡¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²èÁü¿ÇÃÇ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢Ê¢Éô¤ò¿Ç»¡¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¡¡©Paylessimages¡¿¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
¡¡¤»¤¤¤¼¤¤Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ÎÂ¡¤ÎÂç¤¤µ¤ä¡¢¿ÕÂ¡¤Î¼ð¤ì¤Î¶¯¤µ¡¢Ä²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤äç¹Â¡¤äç£Â¡¡¢ç¯æù¡¢»ÒµÜ¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¡´ï¤Î¾õÂÖ¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ï¤«¤ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ê¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÀµ³Î¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦´ÎÂ¡¡§»éËÃ´Î¤ä´Î¹ÅÊÑ¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Ê¤É
¡¡¡¦ÃÀ¤Î¤¦¡§ÃÀÀÐ¤äÃÀ¤Î¤¦¥Ý¥ê¡¼¥×¤Ê¤É
¡¡¡¦ÃÀ´É¡§ÃÀ´É¤¬¤ó¡¢ÃÀ½Á¤¦¤ÃÂÚ¤Ë¤è¤ë²«áÕ¤Ê¤É
¡¡¡¦¿ÕÂ¡¡§¿Õ·ëÀÐ¤äÇ¢´É·ëÀÐ¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡¢¿å¿Õ¾É¡¢¿Õ¤¬¤ó¤Ê¤É
¡¡¡¦ç¹Â¡¡§ç¹±ê¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤Ê¤É
¡¡¡¦ç£Â¡¡§ç£¼ð
¡¡¡¦ç¯æù¡§ç¯æù·ëÀÐ¤äç¯æù¤¬¤ó¤Ê¤É
¡¡¡¦Á°Î©Á£¡§Á°Î©Á£¤¬¤ó¡¢Á°Î©Á£ÈîÂç¤Ê¤É
¡¡¡¦Ê¢ÉôÂçÆ°Ì®¡§Ê¢ÉôÂçÆ°Ì®áî¤Ê¤É
¡¡¡¦»ÒµÜ¡§»ÒµÜ¶Ú¼ð¤ä»ÒµÜÁ£¶Ú¾É¤Ê¤É
¡¡¡¦ÍñÁã¡§ÍñÁã¤Î¤¦¼ð
¡¡Ê¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ÏÁàºî¤âÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Ë³²¤Î¤Ê¤¤Ä¶²»ÇÈ¤òÈ¯¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¡¼¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡³£¤Ë¥¼¥ê¡¼¤òÅÉ¤Ã¤ÆÂÎ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤À¤±¡£¥×¥í¡¼¥Ö¤ò¤¢¤Æ¤¿¾ì½ê¤«¤éÄ¶²»ÇÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Î²èÁü¤¬ÉÁ½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¡´ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¡¼¥Ö¤Î¥â¡¼¥É¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢Â¡´ï¤Î·ìÎ®¤ä¹Å¤µ¤Þ¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ô¤¢¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¡ºº¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯¡¢Éý¹¤¯¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¸¡ºº¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÄ¶²»ÇÈ¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ÎËÜÅö¤Î¡ØÄ°¿Ç´ï¡Ù¤À¤«¤é¡×
¡¡»ä¤Ï°å³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢Áá¤¯°ì¿ÍÁ°¤Î°å»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤¬¤¢¤ë¤´¤È¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¡¢»ØÆ³°å¤È°ì½ï¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î²ó¿Ç¤ä³°ÍèÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬²¿¤«¤·¤é¤Î¤ªÊ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢»ØÆ³°å¤¬Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤¼Ä¶²»ÇÈ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»ØÆ³°å¤Ï¡ÖÄ¶²»ÇÈ¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ÎËÜÅö¤Î¡ØÄ°¿Ç´ï¡Ù¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÄ¶²»ÇÈ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì°ÊÍè¡¢»ä¼«¿È¤âÂç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¿¨¿Ç¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¾ÉÎã¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃÀÀÐ¾É¤äÃÀ¤Î¤¦±ê¡¢Ãî¿â±ê¡¢ÂçÆ°Ì®áî¡¢ç¹±ê¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¤Ê¤É¡¢¼Â¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉÂµ¤¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ÏÊ¢Éô¤ò¿Ç»¡¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¡Ö´ðËÜ¸¡ºº¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡40Âå¡Á50Âå¤Ê¤é»éËÃ´Î¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ê¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£60Âå°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Î¤¬¤ó¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤äÁ°Î©Á£ÈîÂç¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼õ¤±¤Æ¤â¤è¤¤¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤ËÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢Âè1°Ì¤Ëµó¤²¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÁ¶â¤â5000¡Á6000±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉûºîÍÑ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ê¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ë¤è¤¯»÷¤¿¸¡ºº¤È¤·¤Æ¡ÖCT¸¡ºº¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ç¤âÊ¢ÉôÆâ¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êü¼ÍÀþÈï¤Ð¤¯¤Î¿´ÇÛ¤ä1Ëü5000±ß¤Û¤É¤Î¹â³Û¤Ê¸¡ººÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¸¡ºº¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë»ÜÀß¤Ç¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°ìÊý¤ÇÊ¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ë¤â·çÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂ¡´ï¤òÅù¤·¤¯¡¢·¨¤Ê¤¯¿Ç¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£´ÎÂ¡¤äÃÀ¤Î¤¦¡¢¿ÕÂ¡¤äÁ°Î©Á£¤Ê¤É¤ÏÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤¹¤¬¡¢ç¹Â¡¤ä»ÒµÜ¤äÍñÁã¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë¤¢¤ëÂ¡´ï¤Ï¡¢Ä²Æâ¤Î¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Îã¤¨¤Ð¡Öç¹Â¡¤¬¤ó¤òÀäÂÐ¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤è¤ê¤âÊ¢ÉôMRI¸¡ºº¤òÁªÂò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢CT¸¡ºº¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã±½ãCT¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¤±ÆºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÂ¤±ÆCT¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î·çÅÀ¤Ï¡¢¸¡ºº¤¹¤ë°å»Õ¤äµ»»Õ¤ÎÎÏÎÌ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬µ¡´ï¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¼«Æ°Åª¤Ë»£±Æ¤¹¤ëCT¸¡ºº¤äMRI¸¡ºº¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë°å»Õ¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥×¥í¡¼¥Ö¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿Ç¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Áàºî¼«ÂÎ¤ÏÆñ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Î²ê¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ê¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë»ÜÀß¤Ç¼õ¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£Âç²ð¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
1984Ç¯¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç°å³ØÉô³°²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£´ÎÃÀç¹¤Î³°²Ê°å¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æâ²Ê°å¡¦ÈéÉæ²Ê°å¤ËÅ¾¿È¡£ÆüËÜÀÖ½½»ú°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¸øÎ©¾¼ÏÂÉÂ±¡¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë°ìÇ·¹¾±ØÁ°¤Ò¤Þ¤ï¤ê°å±¡±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£1Æü¤ËÌó150¿Í¡¢Ç¯´Ö3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¦¥±¥¢Ï¢¹ç³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢Æ±»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÉÂ±¡Áí¹ç¿ÇÎÅ°å³Ø²ñÇ§Äê°å¡¢¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£ÆÉ±Æ°å¡£2025Ç¯¤ËÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÍ¥½¨ÏÀÊ¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
