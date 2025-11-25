MLBÌ¤Åêµå¤Ç¤â¡È»³ËÜµé¡É¤ÎÉ¾²Á¡¡ÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤¬¸«¤ëº£°æÃ£Ìé¤Î¸½¶·¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤ÈÆ±¤¸ÎÎ°è¤Ë¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×
ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÊÅêµå¤ÇNPB¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¿º£°æ¡£¤½¤ó¤Ê27ºÐ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆµå³¦¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤(C)Getty Images
¡¡ÆüËÜ¤Î¹äÏÓ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆµå³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£11·î18Æü¤ËMLB¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤¬¼õÍý¤µ¤ì¡¢Á´30µåÃÄ¤Ë·ÀÌó²ÄÇ½Áª¼ê¤È¤·¤ÆÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿º£°æÃ£Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£°æ¤Ï9²ó¤â°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶Äù¤á¡ªµåÃÄ¿·¤Î17Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿
¡¡¸½ºß27ºÐ¤Îº£°æ¡£º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ï¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥º¤Ê¤ÉMLB¤Ç¤Î³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀèÈ¯Åê¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆµå³¦¤Ç¡ÖÌ¤Åêµå¡×¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É¾²Á¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¯ÆüËÜµå³¦¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ÎÀ¼¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹¡¢º£°æ¡¢¥·¡¼¥º¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤Î³ÊÉÕ¤±¤ò·ÇºÜ¡£Æ¿Ì¾¤Ê¤¬¤é10¿Í¤ÎMLB¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëººÄê¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£°æ¤Î½ç°Ì¤Ï3°Ì¡£»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼ÉÔºß¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÉ¾²Á¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£ÆüËÜ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ëº£°æ¤ò¡ÖÊ£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»ë»¡¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤ÎÉ¾²ÁÃ´Åö¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ËÆÃÊÌ¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£À¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤ë4¥·¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿ºÌ¤Êµå¼ï¤òÁà¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Û¤É¤Îµå¼ï¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸ÎÎ°è¤Ë¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Èæ³Ó¤µ¤ì¤¿»³ËÜÍ³¿¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿23Ç¯12·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó495²¯±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤È¤¤¤¦¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤òÄù·ë¡£¡ÈÅê¼ê»Ë¾åºÇ¹â³Û¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤¬MLBÌ¤Åêµå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æµå³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢º£°æ¤ÏÅö»þ¤ÈÆ±Åù¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢MLB¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¡£°Û¹ñ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àº£°æ¤Ë·üÇ°ºàÎÁ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·è¤áµå¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤¹¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎÃæ°Ì°Ê¾å¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¤¢¤ëµåÃÄÊ¬ÀÏÃ´Åö¤Ï¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤ÏÎÉ¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤µ¤¨¡¢Âà¶þ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î½êºî¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÀÌó¶â¤Î2²¯¥É¥ë¡ÊÌó308²¯±ß¡ËÄ¶¤¨¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ëº£°æ¡£ÍèÇ¯1·î2Æü¸á¸å5»þ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë·Þ¤¨¤ë¸ò¾Ä´ü¸Â¤Þ¤ÇÁèÃ¥Àï¤Î¹ÔÊý¤ÏÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
