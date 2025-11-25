²ÆìËÜÅç37ËüÀ¤ÂÓ¤¬ÃÇ¿å¤Î¶²¤ì¡¡ËÜÅÚÉüµ¢Á°¤Î1967Ç¯ÉßÀß¤Î¿åÆ»´ÉÇËÎö¤Ç¡¡ÆáÇÆ¶õ¹ÁÆâ¤Î°û¿©Å¹¤¬Î×»þµÙ¶È¤Ë
²ÆìËÜÅçËÌÉô¤Ç¥À¥à¤È¾ô¿å¾ì¤ò·ë¤Ö¿åÆ»´É¤¬ÇËÎö¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇÌó37ËüÀ¤ÂÓ¤ËÃÇ¿å¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
24Æü¡¢²Æì¡¦Âçµ¹Ì£Â¼¤Ç¥À¥à¤È¾ô¿å¾ì¤ò·ë¤Ö¸©¤Î¿åÆ»´É¤¬ÇËÎö¤·¤ÆÏ³¿å¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆËÜÅçÃæÆîÉô¤Î17»ÔÄ®Â¼¤Ç¤ÏÃÇ¿å¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸©¤ÏÌó37ËüÀ¤ÂÓ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇËÎö¤·¤¿¿åÆ»´É¤ÏËÜÅÚÉüµ¢Á°¤Î1967Ç¯¤ËÉßÀß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©¤ÏÏ·µà²½¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÇ¿å¤Î±Æ¶Á¤ËÈ÷¤¨ÆáÇÆ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î±¿¹Ò¤òÍ¥Àè¤·¤Æ25ÆüÄ«¤«¤é¶õ¹ÁÆâ¤Î°û¿©Å¹¤òÎ×»þµÙ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éüµì¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â25Æü¤Î¸áÁ°¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£