¡Ú¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡ÛÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬Ì©¤«¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È3Áª
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¿Í¤À¤±¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ð¤Ã¤«¤ê·ù¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÍýÉÔ¿Ô¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¿´¤ò¼é¤ëÉð´ï¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æü´ÚÎß·×44ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÃø¡§¥¥à¡¦¥À¥¹¥ë¡¢Ìõ¡§²¬ºêÄª»Ò¡Ë¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï´üÂÔ¥¼¥í¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤«¤éÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê´ë²è¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤³¤½
¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤¬Éð´ï¤È¤Ê¤ë
¡¡µ¤Ê¬¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤³¤½¡¢¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤Ò¤È¸À¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤À¡£
1¡¥¡Ö¤Ø¤¨¡Á¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÈà¤ÎÇã¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¡Öº£¤Ê¤é²¾ÁÛÄÌ²á¤È³ô¤ÇÂçÌÙ¤±¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤è¡×¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Þ¤¿¤ä¤é¤«¤·¤¿¤é¤·¤¤¤è¡×¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ì¤ÐÃ¯¤À¤Ã¤Æ²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡²¿¤â¼ê¤òÂÇ¤¿¤º¤ËÍè¤¿¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¡¢Ì¯¤Ë¾Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤ÆÂ¾¿Í¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¿´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëËâË¡¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ø¤¨¡Á¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¡£Â¾¿Í¤ÏÂ¾¿Í¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤À¡£¤³¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¡¢Â¾¿Í»ö¤ËÆÜÃå¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¼çÌò¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
2¡¥¡Ö¡Ê¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ë»ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¼«Ê¬¤òÌÓ·ù¤¤¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÌµÍý¤·¤Æ¹¥¤«¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¿´¤Ï¤¹¤ê¸º¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç·ù¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡Ö»ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤À¤±¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬Èò¤±¤ë¡Ö¥¯¥½¡×¤À¤È¤ß¤Ê¤¹¤Î¤À¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î½â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·ù¤¤¤ÊÁê¼ê¤«¤é²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤ÈÕû¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
3¡¥¡Ö¤à¤·¤í¡¢¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¾õ¶·¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢·é¤¯¸½¾õ¤Î¤è¤¤ÌÌ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤Ð¤«¤ê¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤à¤·¤í¡¢¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¼«Ê¬¤ò²òÊü¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£¿ÍÀ¸¤òÍÍø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤Ïµ¤Ê¬¤¬10³ä¤À¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÎî¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤¬Âó¤±¤Æ¤¤¤¯ÁÖ²÷´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï´üÂÔ¥¼¥í¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë