¥ä¥Õ¡¼¥È¥é¥Ù¥ë¡¢¡ÖGoGo¥»¡¼¥ë¡×³«ºÅÃæ¡¡11·î25Æü¤Þ¤Ç
LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖYahoo!¥È¥é¥Ù¥ë¡Ê¥ä¥Õ¡¼¥È¥é¥Ù¥ë¡Ë¡×¤Ç¡¢¡ÖGoGo¥»¡¼¥ë¡×¤ò11·î24ÆüÀµ¸á¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
36»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤½ÉÇñ»ÜÀß¤¬10¡ó°Ê¾å³ä°ú¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¡¼¥É·èºÑ¸ÂÄê¤Ç10¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£12·î26Æü¤«¤é2026Ç¯1·î3Æü¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢2026Ç¯5·î1Æü¤«¤é5Æü¤Þ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯´ü´Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
ÂÐ¾Ý½ÉÇñ»ÜÀß¤ÈÎÁ¶â¤Î°ìÎã¤Ï¡¢µþµÞEX¥¤¥ó±©ÅÄ¡Ê2Ì¾ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë¤¬6,990±ß¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ê¥½¥ë¾åÌî¡ÊÆ±¡Ë¤¬11,280±ß¤«¤é¡¢¤«¤é¤¯¤µ¥Û¥Æ¥ë¥×¥ì¥ß¥¢Åìµþ¶äºÂ¡ÊÆ±¡Ë¤¬24,000±ß¤«¤é¡¢»¥ËÚ¥Û¥Æ¥ë by ¥°¥é¥ó¥Ù¥ë¡ÊÆ±¡Ë¤¬13,240±ß¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥å¡¼»¥ËÚ¡ÊÆ±¡Ë¤¬5,094±ß¤«¤é¡¢ÉÙ»Î²°¥Û¥Æ¥ë¡ÊÆ±¡Ë¤¬35,680±ß¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ê¥½¥ë¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¶âÂô¡ÊÆ±¡Ë¤¬4,368±ß¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ëË¡²Ú¥¯¥é¥ÖÂçºå¡ÊÆ±¡Ë¤¬6,942±ß¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¡ÊÆ±¡Ë¤¬8,770±ß¤«¤é¡¢»°°æ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬µÀ±à¡ÊÆ±¡Ë¤¬17,920±ß¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ëÆáÇÆ¥·¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊÆ±¡Ë¤¬3,497±ß¤«¤é¡¢THIRDÀÐ³ÀÅç¡ÊÆ±¡Ë¤¬8,440±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂ¨»þÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡£»ÙÊ§¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢Â¨»þÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡£