¡Ú¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª¡Û¿Æ¤¬Âç»ö¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤Î»æ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¥ï¥±
¡Ö¤¢¤ÎÂç»ö¤Ê»æ¡¢¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡×¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤Ë½ª»ßÉä¤ò¤¦¤Á¡¢¤ª¶â¡¢»þ´Ö¡¢¿ÍÀ¸¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¡ª 10Ëü¿Í¤òµß¤Ã¤¿»æÊÒ¤Å¤±¥á¥½¥Ã¥É¤Î¿Þ²òÈÇ¡Ø¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ¿Þ²ò »æÊÒ¤Å¤±¡Ù¡ÊÀÐºåµþ»ÒÃø¡Ë¤¬È¯Çä¤Ë¡£¡ÖÉ¬Í×¤Ê»æ¤¬5ÉÃ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡×²è´üÅª¤ÊÊÒ¤Å¤±½Ñ¤¬¡¢¿Þ²ò¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÊ¬¤«¤ê¡¢»æ¤ò¸º¤é¤¹¥¹¥Þ¥Û³èÍÑ½Ñ¤âÄ¶ÀäÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏËÜ½ñ¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»×¤¤½Ð¤Î»æ¡×¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤
¡¡¤¿¤á¤³¤ó¤À»æ¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡Ö»×¤¤½Ð¤Î»æ¡×¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤äÀÎ¤Î¼Ì¿¿¡¢°ÛÆ°¤äÂà¿¦»þ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿´ó¤»½ñ¤¡¢Î¹Àè¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬Ä¹¤¤Êý¤Û¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¿»×¤¤½Ð¤Î»æ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨¤ä¤ª¼ê»æ¡¢³Ø¹»¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ê¤É¤â¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¢¤Î¾ð·Ê¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¶»¤¬¤¸¡Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ò¤¢¤ÎÀ¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤¬¤½¤ì¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ËÜ¿Í¤¬ÊÒ¤Å¤±¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ¹Î©¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´¿ÆÂ²¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸Î¿Í¤¬Âç»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿»æ¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ë¤È¤¤Ë¶»¤¬ÄË¤à¤Ï¤º¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Î»æ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·ë¶É¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î»×¤¤½Ð¤Î»æ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»×¤¤½Ð¤Î»æ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°Õ³°¤È¤ª»Ò¤µ¤óÂ¦¤Ï¡¢¤½¤Î»æ¤¿¤Á¤Ë¼¹Ãå¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤ªÊÒ¤Å¤±¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ªÊìÍÍ¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎºîÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¥À¥ó¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡ÖÌÂÏÇ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´½²³¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤òºî¤ê¡¢Æþ¤ëÎÌ¤À¤±»Ä¤¹
¡¡»×¤¤½Ð¤Î»æ¤ò¤¿¤á¤³¤ó¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì»Ä¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»×¤¤½Ð¤¬¾Ã¤¨¤½¤¦¤Ç¼ä¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤Âç»ö¤Ê»æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥ÛÊÝÂ¸¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Æ±Áë²ñ¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½Êª¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÆÃ¤ËÂç»ö¤Ê»æ¤Ï¡¢ÎÌ¤ò·è¤á¤Æ»Ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¡¢B5¥µ¥¤¥º¤¯¤é¤¤¤Î¹õ¤¤¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡¦ÄÌ¾Î¡Ö´½²³¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¡¢Âç»ö¤Ê»×¤¤½Ð¤Î»æ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¬»à¤ó¤À¤é´½²³¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÌ¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ¿Þ²ò »æÊÒ¤Å¤±¡Ù¤è¤ê¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£