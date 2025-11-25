¡Ö¿©Æ²¤Çµã¤½Ð¤·¡¢Âî¾å¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿1ºÐÂ©»Ò¡£Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¢¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î½÷ÀµÒ¤¬...¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦60Âå½÷À¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Î60Âå½÷À¡¦K¤µ¤ó¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¼¡ÃË¤¬¤Þ¤À1ºÐ¤À¤Ã¤¿º¢¤Î»×¤¤½Ð¤À¡£
¡Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Û²»À¼¤ÇÊ¹¤¯ÂÎ¸³ÃÌ
¤½¤ÎÆü¡¢²ÈÂ²¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Î¹´Û¤Ç¤Î¿©»öÃæ¤Ë¼¡ÃË¤¬µã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤......¡£
¡ãK¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
¼¡ÃË¤¬¤Þ¤À1ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î¹´Û¤Î¿©Æ²¤Ç¤ÎÍ¼¿©»þ¤Ë¼¡ÃË¤¬µÞ¤Ëµã¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Î¤â¤Î¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤......¡£
µã¤»ß¤Þ¤º¡¢¿©»ö¤òÃæÃÇ¤·¤Æ...
µã¤»ß¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Î»ä¤Ï¿©»ö¤òÃæÃÇ¤·¡¢¼¡ÃË¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¿©Æ²¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¼¡ÃË¤¬¤ä¤Ã¤Èµã¤»ß¤ó¤À¤³¤í¡¢ÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎÊì¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬¿©»ö¤ò½ª¤¨¤Æ²£¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¿Æ¤òº¤¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¿Æ¹§¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤è¡Á♡¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Æ¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤È¤¤Ïº¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¼¡ÃË¤âÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
