À¾Éð¡¦·ª»³¹ª¤¬Íèµ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡¡ãø¼Ä»á¡ÖÀµÄ¾¡¢ÍèÇ¯´èÄ¥¤Ã¤ÆÅ±²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×
¢¡ ¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥ª¡É¤Î·èÃÇ¤ËóîÆ£»á¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏÅª¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¡×
¡¡À¾Éð¡¦·ª»³¹ª¤¬24Æü¡¢¥×¥í25Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡42ºÐ¤Î ¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥ª¡É¤Î·èÃÇ¤ËÂÐ¤·¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Î²òÀâ¡¦ãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ª»³¤È¤¤¤¨¤Ð¾¡Éé»ö¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤ê¤«¤¨¤·¤¿¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤è¤ê¤â¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯ìÅÍß¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁª¼ê¡£25Ç¯ÌÜ¤Ç¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾ÍèÇ¯´èÄ¥¤Ã¤ÆÅ±²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»×¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤ÉÌÜ°ìÇÕ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î²òÀâ¡¦óîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡ÖÃæÂ¼¹äÌé¤È¤âÆ±³ØÇ¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡£¤À¤«¤éÍèÇ¯³èÌö¤·¤ÆÅ±²ó¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤Î¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê·ó¥³¡¼¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¾¡Éé½ê¤Ç¤ÎÂÇÀÊ¤ÎÆþ¤êÊý¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ÎÇÛµå¤ÎÆÉ¤ßÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Ù¥ó¥Á¤äÎ¢¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÍèµ¨¤ÎÌò³ä¤ò¿äÂ¬¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏÅª¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¡¢°úÂà¤ÏÅ±²ó¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù