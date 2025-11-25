¡Ö³°¤ÎÀ¤³¦¡¢¤è¤ê±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×ÂÐËÌ¥é¥¸¥ªÃæÃÇ¤Ç¾ðÊó¤Ëµ²¤¨¤ëËÌÄ«Á¯¹ñÌ±
ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡ÊRFA¡Ë¤ä¥Ü¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡ÊVOA¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤ÊÂÐËÌ¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ËÌÄ«Á¯ÆâÉô¤Ç³°Éô¾ðÊó¤ÎÎ®Æþ¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸½ÃÏ¼Ò²ñ¤ÎÀ¤ÏÀ·ÁÀ®¤È°Õ¼±¹½Â¤¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ëÃû¸õ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¾ðÊó¶Ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Òù¶ÀËÌÆ»¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ï17Æü¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤ËÂÐ¤·¡Ö°ÊÁ°¤Ï¿Æ¤·¤¤Ãç´ÖÆâ¤Ç¡¢¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¤³¤Ã¤½¤êÅÁ¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£¡Ö¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤ÎÃæÃÇ°Ê¹ß¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ê¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤¬¤è¤ê±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£³°Éô¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹½»Ì±¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
RFA¤äVOA¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ú¹ñ¹ñ²È¾ðÊó±¡¤ä´Ú¹ñ·³¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÐËÌ¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤âÄä»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼çÍ×¤Ê³°Éô¾ðÊó¤Î³ÍÆÀ·ÐÏ©¤¬¾ÃÌÇ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½»Ì±¼Ò²ñ¤ÇÈó¸ø¼°¤Ë À¤ÏÀ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢³°Éô¾ðÊó¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡È¶õÇò¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤±½¤ä Î®¸ÀÈô¸ì¤¬°ÊÁ°¤è¤êÍÆ°×¤Ë¹¤¬¤ë¸½¾Ý¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö¡ØÆó¡¢»°¿Í¤Î¿äÂ¬¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ù¤È¿®¤¸¤Þ¤¤¤È¤¹¤ë¶õµ¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤ÎÏÃ¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆÃ¤ËÊÝ±ÒÉô¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÎ®¤¹±½¤¬ºÇ¤âÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ö¶ØÃÇ¤Î²»³Ú¡×Ä°¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯ÃËÀ¤ò¸ø³«½è·º¡Ë
¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñ²È¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÏÄ¤ó¤À¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢À¤ÏÀ¤òÍÍø¤Ë·ÁÀ®¤¹¤ë¹½Â¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£³°Éô¾ðÊó¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¶õÇò¤ò¹ñ²ÈÀëÅÁ¤äº¬µò¤Î¤Ê¤¤±½¤¬Ëä¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
³°¤ÎÀ¤³¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢½»Ì±¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨È½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Åö¶É¤ÎÀëÅÁ¤òÌµÈãÈ½¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤Î·üÇ°¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¤¬¤â¤¿¤é¤¹³°Éô¾ðÊó¤Ï¡ÊËÌÄ«Á¯ÆâÉô¤Î¡Ë¾ðÊóÉÔ¶Ñ¹Õ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤¿·ÐÏ©¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñÆâÉô¤ÎÏÄ¤ß¤äÉÔ¿®¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤ÏÄ¹Ç¯¡¢³°Éô¾ðÊó¤¬¹ñÌ±¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ»½ÑÅª¡¦À©ÅÙÅª¼êÃÊ¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¡¢2006Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÅÅÇÈ´ÉÍýË¡¡×¤Ï¡¢Åö¶É¤¬¸ÇÄê¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¼þÇÈ¿ô¤ò²ò½ü¤·ÊÌ¤Î¼þÇÈ¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¹Ô°Ù¤ò°ãË¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â½»Ì±¤ÏÅö¶É¤ÎÅýÀ©¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç³°Éô¾ðÊó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¹ñ¶ÃÏ°è¤Ç¤ÏÌë´Ö¤ËÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤¯»³Ãæ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¥é¥¸¥ª¤òÌ©¤«¤ËÄ°¼è¤¹¤ëÎã¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÈëÌ©Ä°¼è¡É¤Ï¹¥´ñ¿´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Ç³°¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö¡ØÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«²¿¤âÊ¬¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤À¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬»þÀÞÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¡Ö¡Øº£¤Ï²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«ÎÉ¤¤ÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´õË¾¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¡¦¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤ËÇÉÊ¼¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬¡¢³°Éô¤«¤é¸«¤ì¤ÐÍýÉÔ¿Ô¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÊ³Àï¤·¡¢Å¨¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¡Ë¤«¤é¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë»×ÁÛÅýÀ©¤Î·ë²Ì¤¬³°Éô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âºîÍÑ¤·ÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¹ñÌ±ÆâÉô¤Î°Õ¼±¹½Â¤¤¬¡Ö³°Éô¤Î¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¡áÀµÅý¤Ê¾ðÊó¸»¤ÏÅö¶É¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤ò´Þ¤àÆüËÜÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ä¹ñºÝÅª¤Ê¿Í¸¢¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¹ñÆâ¤Ç¤ÎÇ§¼±¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸ÇÄê²½¡¦ÊÄº¿²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤¢¤ì´Ú¹ñ¤Ç¤¢¤ì¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤¬ËÌÄ«Á¯¹ñÆâ¤Ë»ý¤Ä¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Íµò¤»¤º¡¢ÂÐËÌ¿ÍÅª¾ðÊó³èÆ°¡Ê¥Ò¥å¡¼¥ß¥ó¥È¡Ë¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¸å¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿ÍÅª»ñ»º¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¹¤é¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤¬ËÌÄ«Á¯À¯ºö¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÊªÍýÅª¡¦·³»öÅªÀ©ºÛ¡¦ÍÞ»ß¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾ðÊó´Ä¶¡×¡Ö½»Ì±¤Î°Õ¼±¡¦¾ðÊó¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥½¥Õ¥È¤ÊÍ×ÁÇ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢³°Éô¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤ÎÅÓÀä¤¬¡È¾ðÊó¶õÇò¡É¤òÀ¸¤ß¡¢±½¤äÀëÅÁ¤¬¤½¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¹½¿Þ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯ÆâÉô¤Ç¤Î¾ðÊóÅýÀ©¡¦À¤ÏÀ·ÁÀ®¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¡¦´ØÍ¿¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡ÊÎã¤¨¤ÐÙÇÃ×ÌäÂê¤Î¿ÊÅ¸¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯½»Ì±¡¦¹ñ³°Ã¦ËÌ¼Ô¡¦¹ñºÝÊüÁ÷¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¡¦¸òÎ®¶¯²½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯ºöÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£