Éþ¤Î¥µ¥¤¥º´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©´Ú¹ñ¥Á¥¢¤Î¥­¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¡¢¡Èµ¬³Ê³°¡É¤ÎÈþËÆºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥ÖSHOT¡ÚPHOTO¡Û

´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤ÎÈþËÆ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥ÖSHOT¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¡¢¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö°áÁõ
¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÃæ¹ñÎÁÍý¤Î½Æ¦Éå¤ò¿©¤Ù¤ë¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢Èý´Ö¤ò´ó¤»¤ÆÌåÀä¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢²¿¤è¤êÃíÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï°µ´¬¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥¿¥¤¥ÈÌÜ¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ëÈþµÓ¤â¿Í¡¹¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤Ï2000Ç¯9·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î25ºÐ¡£2019Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë´Ú¹ñ¡¦·ÄËÌ¡Ê¥¥ç¥ó¥Ö¥¯¡ËÃÏ¶èÂç²ñ¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¾Þ¤È¿Íµ¤¾Þ¡¢2020Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥³¥ê¥¢Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¡¦·ÄËÌÂç²ñ¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¥â¥Ç¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2021Ç¯¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ëÉôÌç2°Ì¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤ÎÈþËÆ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¥Á¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤ÎSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°¤Î¿å¸¶FC¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤Î´Ú¹ñ¥¬¥¹¸ø¼Ò¥Ú¥¬¥µ¥¹¡¢¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÉô¤ÎKBÂ»³²ÊÝ¸±¥¹¥¿¡¼¥º¡¢ÂæÏÑÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¤ÎÅí±à¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥º¤Î±þ±çÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£