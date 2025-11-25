ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤µ¤ó¡¡£³£¸ºÐ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¼é¤Ã¤Æ¤â¥¯¥Ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Äµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡Ö°¥¡×
¡¡µð¿Í¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Öµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¡£Âè£±£±²ó¤Ï¸µÀ¾Éð¤ÎÀÐÌÓ¹¨Åµ¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤À¡£Áö¹¶¼é¡¢¤µ¤é¤ËÅ·À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢£±£¹£¸£°¡Á£¹£°Ç¯Âå¤Ë²«¶â´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¾Éð¤ò¤±¤ó°ú¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âµð¿Í¤È£´ÅÙ¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£µð¿Í¤ËÂÐ¤·£´Ï¢¾¡¤È°µÅÝ¤·¤Æµå³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿£¹£°Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢»Õ¾¢¤ÈÊé¤¦¹²¬Ã£Ï¯¸µ´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Þ¤Ç¡¢¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÂÀÅÄ¡¡ÎÑ¡Ë
¡¡£±£¹£¸£·Ç¯¡¢£³£±ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤Ë¥µ¡¼¥É¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥·¥ç¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Î¾É¨¤Î¤±¤¬¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥×¥í£²¡¢£³Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ëº¸É¨¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¸£µÇ¯¤Îºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç±¦É¨¤òÉé½ý¤·¤¿¤Î¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÂè£³Àï¡££¶²ó¤Ë¥Õ¥é¥¤¤òÄÉ¤Ã¤Æº¸Íã¤Î¶â¿¹±Ê»þ¡ÊÅö»þ¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¡£¸½¡¦±É¼£¡Ë¤È¸òºø¤·¡¢¤¸¤óÂÓ¤òÄË¤á¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Á¤«¤é¾õÂÖ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡¢É¨¤¬¥×¥é¥×¥é¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¡¢´ÆÆÄ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹²¬´ÆÆÄ¤¬Íè¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢½Ð¤é¤ì¤ó¤Î¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤ä¡ª¡×¡£¡Ö½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥ª¥ì¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡ª¡¡¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°´¬¤¤¤È¤±¡ª¡×¤È´ÆÆÄ¡£»Ä¤ê»î¹ç¤â¥·¥ç¡¼¥È¤Ç½ÐÂ³¤±¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¡Ö½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤ë¶õµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹£´Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¡¢À¾Éð¤ò½Ð¤Æ£Æ£Á¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¿¹´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤Ë¡¢¤ÈÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ç¥ª¥ì¤Ï£³£¸ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸»°ÎÝ¼ê¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ñ¥°¥ê¥¢¥ë¡¼¥í¤È¤¤¤¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤í¤½¤í°ú¤ºÝ¤ò¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤ó¤ï¤ê°úÂà¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡£Èà¤È¶¥Áè¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼é¤Ã¤¿¤é¡¢¸½Ìò¤Ï¥¯¥Ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£
¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¿·¿Í¤«¤é£±£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±£°£°°ÂÂÇ°Ê¾åÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢ÄÌ»»£±£¸£°£¶°ÂÂÇ¡££²£°£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÂç³Ø¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¤Æ£²£°£°£°ËÜÂÇ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï£²³ä£¶Ê¬£¶ÎÒ¡¢£±£±ËÜÎÝÂÇ¡£¤Þ¤À¤¦¤Ì¤Ü¤ì¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£·ë¶É¤¤¤í¤¤¤í¤Èíõ½ä¡Ê¤·¤å¤ó¤¸¤å¤ó¡Ë¤·¤¿Ëö¤Ë¡¢¸½Ìò¤òÁª¤ó¤À¡£À¾Éð¤Ï¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢£Æ£Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤Í¡£
¡¡¤º¤Ã¤ÈÀ¾Éð¤Ë¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£´ÆÆÄ¤ò£´¡¢£µÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊÔÀ®¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ËÁ´Á³²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¡ÀÐÌÓ¡¡¹¨Åµ¡Ê¤¤¤·¤²¡¦¤Ò¤í¤ß¤Á¡Ë£±£¹£µ£¶Ç¯£¹·î£²£²Æü¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡££¶£¹ºÐ¡£»ÔÄ¸»Ò¡½¶ðÂç¡½¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò·Ð¤Æ£¸£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤éÍ··â¼ê¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¡££¸£¶Ç¯¤Ë¤Ï£³³ä£²Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²£·ËÜÎÝÂÇ¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£¸²ó¡££¹£´Ç¯¤Ë£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡££¹£¶Ç¯¤Ë°úÂà¸å¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Î£²·³´ÆÆÄ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦»Í¹ñ£É£Ì¤Ê¤É¤ÎÁÏÀß¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£¸½Ìò»þ¤Ï£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£