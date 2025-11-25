µ÷Î¥·×Â¬´ï¥Ó¥®¥Êー¤â°Â¿´¡ªÁàºî¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¥³¥¹¥ÑÍ¥½¨¤Ê£²¥â¥Ç¥ë
º£¤äµ÷Î¥·×Â¬´ï¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¡ÖÉ¸½àÁõÈ÷¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥ë¥Õ¥×¥ìー¤¬¼çÎ®¤Îºòº£¡¢µ÷Î¥·×¤ÎÍ¥Îô¤Ï¥¹¥³¥¢¤ÎÍ¥Îô¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë³Æ¥áー¥«ー¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¡È¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÂç¹¥¤¡É¤ÎÊ¡½»¾°¾¥×¥í¤¬Å°Äì¥ì¥Ó¥åー¡ª¡Ö¤¢¤È1ÂÇ¡×¤ò´ÊÃ±¤Ë¸º¤é¤¹¥®¥¢¤Ï¡¢µ÷Î¥·×Â¬´ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤!?
¡ÚVOICE CADDIE¡ÛSL mini
SPEC
¡üÂ¬Äê²ÄÇ½µ÷Î¥¡¿ 5～800¥äー¥É¡¡¡üÂ¬ÄêÀºÅÙ¡¿ÅÚ£±¥äー¥É°ÊÆâ
¡ü¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¡¿ÇÜÎ¨¡§6ÇÜ¡ÊÀÖ¹õ¡¦2¿§LCD¡Ë ¡ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¿¥¿¥Ã¥ÁOLED
¡üËÉ¿åÀÇ½¡¿À¸³èËÉ¿å¡¡¡ü¥µ¥¤¥º¡¿Ä¹¤µ86.2¡ß¹â¤µ59.3¡ß¸ü¤µ33mm¡¡¡ü½ÅÎÌ¡¿130g
¡üÄÌ¿®µ¡Ç½¡¿Bluetooth®ÅëºÜ¡¡¡ü²Á³Ê¡¿4Ëü8400±ß
OLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¸«¤ä¤¹¤µ¥Ð¥Ä¥°¥ó
¥Ü¥Ç¥£Â¦ÌÌ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¼°¤ÎOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈ÷¤¨¡¢¥ìー¥¶ー·×Â¬¤·¤¿µ÷Î¥¤ò½Ö»þ¤Ë²èÌÌÉ½¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»ëÇ§À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡££³ÅÀ´Öµ÷Î¥·×Â¬µ¡Ç½¡ÖBall to Pin¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥«ー¥È¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Üー¥ë¤È¥Ô¥ó¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£GPSÈóÅëºÜ¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤¦¡¢·ÚÎÌ²½¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿1Âæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Finder View
¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ÀーÆâ¤ÏÀÖ¤È¹õ¤Î£²¿§LCDÉ½¼¨¡£½Ö»þ¤Ë¥Ô¥ó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥È¥ìー¥µー¡×µ¡Ç½¤âÅëºÜ
Fukuzumi¡Çs Impression
¥¿¥Ã¥Á¼°¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Âç¤¤¤¤Î¤ÇÁàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÂç»¨ÇÄ¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´ÂÎÅª¤Ë´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÚÎÌ¡¢²Á³Ê¤â¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷À¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¡Èµ÷Î¥·×¥Ç¥Ó¥åーµ¡¡É¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÚVOICE CADDIE¡ÛT12 PRO
SPEC
¡ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¿1.39¥¤¥ó¥ÁOLEDÍµ¡EL¡¡¡üËÉ¿åÀÇ½¡¿IPX7¡¡
¡ü¥µ¥¤¥º¡Ê»þ·×²èÌÌ¡Ë¡¿¥è¥³50.3¡ß¥¿¥Æ50.3¡ß¸ü¤µ14.68mm¡¡¡ü½ÅÎÌ¡¿46.6g
¡üÄÌ¿®µ¡Ç½¡¿Bluetooth®ÅëºÜ¡¡¡ü²Á³Ê¡¿5Ëü9950±ß
·Ú²÷¤ÊÁõÃå´¶¤Ç¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー
Á°ºî¡ÖT11 PRO¡×¤òÀµÅý¿Ê²½¤µ¤»¤¿GPS¥¦¥©¥Ã¥Á¥â¥Ç¥ë¡£¸ü¤µ¤Ï14.68¥ß¥ê¡¢½Å¤µ46.6¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¡£1.39¥¤¥ó¥ÁOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¥³ー¥¹Á´ÂÎ¿Þ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ä¹²¡¤·¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥³ー¥¹³ÈÂç¡×¡¢¥Ô¥ó¤Îº¸±¦¡¦Á°¸å¥µ¥¤¥º¤ò¼¨¤¹¡Ö¥°¥êー¥ó¾ÜºÙ¡×¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£Á°ºî¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÍÆÎÌ¤â³ÈÂç¤·¡¢»þ·×¥âー¥É¤Ç¤Ï£µÆü´Ö¶îÆ°²ÄÇ½¡£¥¿¥¦¥ó¥æー¥¹¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
Point
¡Ö¥°¥êー¥ó¾ÜºÙ¡×²èÌÌ¤Ç¥Ô¥ó¤Î°ÌÃÖ¤òÆ°¤«¤»¤Ð¡¢¥Ô¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·¹¼Ð¤Î¸þ¤¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¯¥é¥ÖÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
Fukuzumi¡Çs Impression
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö²Ý¶â¡×¤Ê¤·¤Ç¥°¥êー¥ó¤Î·¹¼Ð¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëGPS¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥ÈÃÏÅÀ¤«¤é¥°¥êー¥ó¤Î·¹¼Ð¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ö¤É¤³¤Ë¾è¤»¤ì¤Ð¥Ðー¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤ò½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë³Î¼Â¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤â¤È¤Æ¤â¸«¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡ÖSmart Tip¡×¤È¤¤¤¦¥¬¥¤¥Éµ¡Ç½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Áàºî¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥Ç¥£¤Î¿·ºîµ÷Î¥·×Â¬´ï2µ¡¼ï¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Æ¥¹¥¿ー¡¦²òÀâ=Ê¡½»¾°¾
¡ü¤Õ¤¯¤º¤ß¡¦¤Ê¤ª¤æ¤¡¿1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Ä¥¢ー¥×¥í¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß¡¢¸½ºß¤Ï²ñ¼Ò·Ð±Ä¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÎ¾Êý¤òÌ³¤á¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥ß¥Ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¡ÖFJ¥Ä¥¢ー¡×¤Î±¿±Ä¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
¡ü¾¦ÉÊ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¿¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥Ç¥£ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹ ¤Ò¤µ¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¡¡
☎059-255-8106¡¡www.hisaisports.com
¹½À®¡áÀÐÀîÂçÍ´
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡áÆü¿À¥°¥ëー¥× Ê¿ÀîCC