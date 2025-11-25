¹Åç¡¦¾®±à¡¡Ä¶Â®»ø»Å¾å¤²¤À¡ª£³·î£×£Â£Ã¤Ø¥ª¥ÕÌµµÙÀë¸À¡¡¡Ö»î¹ç´ª¤È¤«¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ°¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤À¤±¤ÏËüÁ´¤Ë¡×
¡¡Ä¶Â®»Å¾å¤²¤¸¤ã¡ª¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Íè½Õ£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Î½Ð¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Áá¤á¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯·×²è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤Ï£±£µ¡¢£±£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ÂçÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÌµµÙ¡É¤Ç½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦³Ð¸ç¤Ï¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¡£ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÀ¤³¦¤È¤ÎÀï¤¤¤Ø¸þ¤±¡¢¾®±à¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¡ÖµÙÂ©¡×¤Î£²Ê¸»ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎý½¬¤Ïº£¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂåÉ½¤Ë¡ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áá¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ï£³·î²¼½Ü¤À¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Íè½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Î½éÀï¤Ï£³·î£¶Æü¡£ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ìó£±¥«·îÁá¤¤»Å¾å¤²¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆóÍ·´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñÆâÁÈ¤Î¶¥Áè¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¾®±à¤Ï¼«¿È¤¬ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡££±£µ¡¢£±£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤â¡¢£²»î¹ç¤Ç·×£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤È²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¼ã¸ñ¤ò¡¢¡Ö½é¸«¡Ê¤ÎÅê¼ê¡Ë¤Ç¤â¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¤¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤êÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¾®±à¤â±£¤µ¤Ê¤¤¡£¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¡£¥ª¥Õ¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¦¥¨¡¼¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÈÌµµÙ¡É¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¡£¡Ö»î¹ç´ª¤È¤«¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ°¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤À¤±¤ÏËüÁ´¤Ë¡×¤È¡È»ø¥â¡¼¥É¡É¤ÇÅß¤ò²á¤´¤¹·è°Õ¤À¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ë¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï£²£³Æü¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¸å¡¢¡Ö³«Ëë¡Ê¥¹¥¿¥á¥ó¡Ë¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤È¾®±à¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤·¤«¤·¡¢¾®±à¼«¿È¤ËÉâ¤«¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÁ´¤¯¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£°ìÊý¡¢º£µ¨¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î£²´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ÕÃÏ¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±Îý½¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ñ¾¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤ë³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿¡£¶»Ãæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸õÊä¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤È¥«¡¼¥×¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¡£ºÇ¹â¤Î£±Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£