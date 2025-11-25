EU¤¬¶ÛµÞ¶¨µÄ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿·×²è¡ÖÁ°¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Î¸Ç¤¿¤ë´ðÈ×ÃÛ¤«¤ì¤¿¡×
EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÛµÞ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÁ°¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Î¸Ç¤¿¤ë´ðÈ×¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EU¤Ï24Æü¡¢¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤é³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬»²²Ã¤·¤Æ¶ÛµÞ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¿·Þ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EU¡¡¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹
¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ÝÂê¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Î¸Ç¤¿¤ë´ðÈ×¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢23Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¸øÀµ¤«¤Ä±ÊÂ³Åª¤ÊÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¡×¤È¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¡ÖÎÎÅÚ¤È¼ç¸¢¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë¤È²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£