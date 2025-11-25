¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÅÐ»³µÒ¤Î°ÂÁ´¡¡¹â¹»À¸²¼»Ù¤¨¡¡¶ê¼îÈþ»³¹â¡ÖÅÁÅý¡×¤¯¤¸¤å¤¦¤ÎÆ»Êä½¤¡¡¡Ö½Å¤¤¡×¡Ö¤¤Ä¤¤¡×¡Ä¤¯¤¤¿·Ä´¤Ë¶ìÀï
¡¡¤¯¤¸¤å¤¦Ï¢»³¡ÊÂçÊ¬¸©¶å½ÅÄ®¡¢ÃÝÅÄ»Ô¡Ë¤òËè½©¡¢¶ê¼îÈþ»³¹â¡Ê¶ê¼îÄ®ÈÁÂ¡Ë¤Î3Ç¯À¸¤¬Ë¬¤ì¡¢ÅÐ»³Æ»¤ÎÊä½¤¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£13²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ëº£Ç¯¤â¡¢À¸ÅÌ20¿Í¤¬¶ìÆ®¤·¤Ä¤Ä»³³Ù´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¡¢¤¯¤¤¤È¥í¡¼¥×¤ò¸ò´¹¡£ÅÐ»³µÒ¤Î°ÂÁ´¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¡£³Ø¹»¤Î¡ÖÅÁÅý¡×¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¡£¡Ê°ðÍÕ¸÷¾¼¡Ë
¡¡¤¯¤¸¤å¤¦¤Î¼çÍ×ÅÐ»³¸ý¤Ç¤¢¤ëËÒ¥Î¸ÍÆ½¡£º£·î4ÆüÄ«¡¢½¸¹ç¤·¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë´Ä¶¾Ê°¤ÁÉ¤¯¤¸¤å¤¦¹ñÎ©¸ø±à¤¯¤¸¤å¤¦´ÉÍý´±»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤¬¡¢Æ½¤«¤é¤ÎÅÐ»³µÒ¤ÏÇ¯´Ö¿ôËü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢ÅÐ»³Æ»¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¤Î¤¬Æ±¹»¤À¡£Á°¿È¤Î¶ê¼îÇÀ¹â»þÂå¤«¤é¤¯¤¸¤å¤¦¤Ç³°ÍèÀ¸Êª¤Î¶î½ü¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2012Ç¯¤Ë¹ë±«¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿»¿©¤Ç½ý¤ó¤ÀÅÐ»³Æ»¤ÎÊä½¤¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£ÇÀ¶È¤Ê¤É¤ò³Ø¤ÖÃÏ°è»º¶È²Ê¤Î3Ç¯À¸¤¬¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¼«Á³¤ò¼é¤ëÂ´¶ÈµÇ°³èÆ°¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤ÜËèÇ¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡ç¡¡
¡¡ËÒ¥Î¸ÍÆ½¤«¤éÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·£³Ý»³¤Ë»ê¤ëÅÓÃæ¤ÎÅÐ»³Æ»¡£°ìÉô¶è´Ö¤Î¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥í¡¼¥×¤ÈÌÚÀ½¤Î¤¯¤¤¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì¹Ô¤Ï¿·¤·¤¤¤¯¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢¥¹¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¡¢µÞ¸ûÇÛ¤ÎÅÐ»³Æ»¤òÊâ¤¤¤¿¡£»³ÅÐ¤ê¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÀ¸ÅÌ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤Ä¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÏ³¤ì¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ËÃå¤¯¤È¡¢¥¹¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¸Å¤¤¤¯¤¤¤ÎÅ±µî¤ËÃå¼ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤¯¤¤¤òÅÝ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÅÚÃæ¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¡Ö²£ÌÚ¡×¤¬¡¢Å±µîºî¶È¤òÆñ¤·¤¯¤¹¤ë¡£»³³Ù´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤ÏÈ´¤±¤Ê¤¤¡£¤¯¤¤¤Î¼þ¤ê¤«¤é·¡¤Ã¤Æ¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¡¢¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é·¡¤ê¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈ´¤±¤º¡¢¤Ä¤ë¤Ï¤·¤ò»È¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯·¡¤ê½Ð¤·¤¿¡£¸Å¤¤¤¯¤¤¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ã«ºê°¶Î§¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤·¤ê½Å¤¤¡£¤¯¤¤¤Ë²£ÌÚ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¤¯¤¤¤Ï¡¢²£ÌÚ¤ò¥Ü¥ë¥È¤Ç¸ÇÄê¤·¤ÆËä¤á¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÌÚ¤Å¤Á¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤à¡£¡Ö³Ø¹»¤Î¼Â½¬¤ÇÅÅµ¤ºô¤òÀß¤±¤¿»þ¤ÏÀìÍÑ¤Î¤¯¤¤ÂÇ¤Áµ¡¤ò»È¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌÚ¤Å¤Á¤Ï½Å¤¯¤ÆÁàºî¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÁÛÁü¤è¤ê¤¤Ä¤¤¡×¤ÈÆ£°æÉ¢Ê¿¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¡£
¡¡À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï2»þ´Ö¤«¤±¤Æ·×21ËÜ¤ò¸ò´¹¡£¥í¡¼¥×¤âÄ¥¤êÂØ¤¨¤¿¡£¸Å¤¤¥í¡¼¥×¤ò¤Î¤³¤®¤ê¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ²ó¼ý¤·¤¿¸ÅÀîîØÆá¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÐ»³µÒ¤¬°ÂÁ´¤ÇÅÐ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡ç¡¡
¡¡Æ±¹»¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ËÒ¥Î¸ÍÆ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹¼Ô¸¶¤«¤éÅÐ¤ë¥ë¡¼¥È¤Ç¤âÊä½¤¤ò¼Â»Ü¡£ÅÚÎ±¤áÈÄ¤ä³¬ÃÊ¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤Éºî¶È¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£Ëè²óÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë»³³Ù´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Î°ì¤Ä¡¢¡Ö¶å½Å¤Î¼«Á³¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Î¹â¶¶ÍµÆóÏºÍý»öÄ¹¡Ê77¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î³èÆ°¤Ç¤¯¤¸¤å¤¦¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¹»ÇÀ¾ì¼çÇ¤¤Î±Ê³Ú¹À°ìÏº¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ç¤ÏÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¶µ°é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î»³¤ÏÇÀ¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëº¬ËÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼«Á³¤ä´Ä¶¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤ò¡¢º£¸å¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
