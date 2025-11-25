¡Ú¼ÒÀâ¡ÛºÆ¿³Ë¡¤Î²þÀµ¡¡À¯¼£¼çÆ³¤ÇÁá´ü¤ËÀ®Î©¤ò
¡¡ÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡ËÈï³²¼Ô¤Î¶ìÆñ¤òÁ´¤Æ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÀäË¾¤ÎÊ¥¤«¤é°ì¹ï¤âÁá¤¯µß¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡·º»öºÛÈ½¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¼êÂ³¤¤òÄê¤á¤¿ºÆ¿³Ë¡¡Ê·º»öÁÊ¾ÙË¡¤ÎºÆ¿³µ¬Äê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þÀµ¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤¬ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È´ËÜ²þ³×¤ò·Ç¤²¤ëÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬¾òÊ¸¤ÎÂç¶Ú¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÌîÅÞ6ÅÞ¤¬6·î¤Ë²þÀµË¡°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¹³¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¡Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëË¡À©¿³µÄ²ñ¤ÎÉô²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ë¡Ì³¾Ê¤ÏË¡À©¿³¤ÎÅú¿½¤ò´ð¤Ë²þÀµË¡°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÍèÇ¯¤Î¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈË¡Ì³¾Ê¤Ï¡¢³ÎÄêÈ½·è¤ÎÊÑ¹¹¤Ï»°¿³À©¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸«Ä¾¤·¤Ë¸å¤í¸þ¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£Éô²ñ¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤â²þ³×¤ò¹üÈ´¤¤Ë¤·¡¢²þ°¤¹¤é¤·¤«¤Í¤Ê¤¤Î®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÄÏ¢°Æ¤Ï¤Þ¤À¿³µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åú¿½Á°¤Ëº£Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇÄ¾¤Á¤Ë¿³µÄ¤ËÆþ¤ê¡¢À®Î©¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡£µÄÏ¢°Æ¤ò´ð¼´¤Ë¤·¤¿¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë²þ³×¤ò¡¢À¯¼£¤¬¼çÆ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸µ»à·º¼ü¤Î¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤ÏºÆ¿³ÀÁµá¤«¤éÌµºá³ÎÄê¤Þ¤Ç¼Â¤Ë43Ç¯¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£Ê¡°æ½÷»ÒÃæ³ØÀ¸»¦³²»ö·ï¤ÇÉþÌò¤·¤¿Á°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¤Ï21Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÑÍºá¤Ïºá¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ÎÌ¿¤ò¤âÃ¥¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¹ñ²È¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤À¡£Â®¤ä¤«¤ÊµßºÑ¤³¤½¡¢Ë¡²þÀµ¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡¡Áá´üµßºÑ¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î·ºÁÊË¡¤ËºÆ¿³ÀÁµá¿³¤Ç¤Î¾Úµò³«¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£ºÛÈ½½ê¤ÎºÆ¿³³«»Ï¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡´±¤¬ÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÀ§Àµ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ë¡À©¿³¤ÎµÄÏÀ¤Î¾ðÀª¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Úµò³«¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¬Äê¤òºî¤ëÊý¸þ¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ò½ä¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤¬Äó½Ð¤¹¤ë¿·¾Úµò¤È¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼çÄ¥¤ËÈÏ°Ï¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë°Æ¤À¡£
¡¡²áµî¤Ë¤ÏºÛÈ½´±¤Î»Ø´ø¤Ç¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤¬ÁÛÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÅÍ×¾Úµò¤¬¸¡»¡Â¦¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìµºá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Îã¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¤«¤é¤Î¸åÂà¤ò´í×ü¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¸¡»¡´±¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¶Ø»ß¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÆ¿³ÊÛ¸î¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊÛ¸î»Î¤é¾¯¿ôÇÉ¤À¡£
¡¡Éô²ñ¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤âÅú¿½°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£°Õ¸«¤¬½¸Ìó¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð13¿Í¤Î°Ñ°÷¤ÎÉ½·è¤È¤Ê¤ë¡£¸¡»¡´±¡¢ºÛÈ½´±¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤¬¿ÍÁª¤·¤¿³Ø¼±¼Ô¤â¿µ½ÅÇÉ¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¡£
¡¡µÄÏ¢°Æ¤Ë¤ÏÉý¹¤¤¾Úµò³«¼¨¤ÎµÁÌ³²½¤äÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Î¶Ø»ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éô²ñ¤ÎÅú¿½°Æ¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡º£Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇµÄÏ¢°Æ¤¬¿³µÄÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÍèÇ¯¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ÏË¡Ì³¾Ê°Æ¤Î¿³µÄ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¾ÇÅÀ¤ÏÍ¿ÅÞ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂÐ±þ¤À¡£½êÂ°µÄ°÷¤¬µÄÏ¢¤Î²ñÄ¹¤Ê¤ÉÍ×¿¦¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÞÆâ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ÇË¡°ÆÄó½Ð¤Ë²Ã¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±¤Î¿Í¸¢¤ò¼é¤ëµÄÏ¢°Æ¤³¤½½Å»ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
