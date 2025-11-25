¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¾®Ãæ¹âÀ¸58¿Í¡¡¤¿¤¹¤¤Ä¤Ê¤°¡¡º´À¤ÊÝ¡¦±§µ×Åç¤Ç¹çÆ±±ØÅÁ¡¢Çò¥Ð¥¤¤âÅÐ¾ì
¡¡Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¡¦±§µ×Åç¹±Îã¤Î¡Ö¾®Ãæ¹â¹çÆ±±ØÅÁÂç²ñ¡×¤¬13Æü¤ËÅçÆâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾®³Ø1Ç¯¤«¤é¹â¹»2Ç¯¤Î58¿Í¤¬ÎÏÁö¤·¤¿¡£³Ø¹»¤äÇ¯Âå¤òÄ¶¤¨¤¿º®À®6¥Á¡¼¥à¤¬¶¥¤¤¡¢º£Ç¯¤Ï¸©·Ù¤ÎÇò¥Ð¥¤¤¬¥ì¡¼¥¹¤òÀèÆ³¡£ÅçÌ±¤¿¤Á¤ÎÀ¼±ç¤â»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤ÎÇØ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡±§µ×¹ÔÀ¯¥»¥ó¥¿¡¼¤òµòÅÀ¤Ë¡¢µù¹Á±è¤¤¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÀßÄê¡£700¥á¡¼¥È¥ë¡Ê1¡¢2¶è¡Ë¢¦1¥¥í¡Ê3¡Á5¶è¡Ë¢¦1¡¦5¥¥í¡Ê6¶è¡Ë¢¦2¥¥í¡Ê7¡Á9¶è¡Ë¢¦3¥¥í¡Ê10¶è¡Ë¡Ý¤Î³Æ¶è´Ö¤ÎÁö¼Ô¤òÂÎÎÏ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤á¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡Åç¤Ë¤Ï¾®Ãæ¹â¹»¤¬1¹»¤º¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£¤À¤¬¸©Î©±§µ×¹â¤Î¾¾Èø·ò»Ê¶µÆ¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶µ°÷Æ±»Î¤ä³Ø¹»¤¬Ï¢·È¤¹¤ì¤Ð³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¾®Ãæ¹â¤Î12Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Çò¥Ð¥¤ÇÉ¸¯¤Ï¸òÄÌÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤Åç¤ÎÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤Ë¡¢¤È¸©·Ù¤ËÁêÃÌ¤·¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ê½ÅÀî±Ñ²ð¡Ë