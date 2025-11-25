¥¬¥¶ÄäÀï¡¡Áþ¤·¤ß²òÊü¡¡»Ò¤É¤â¤Ë¾Ð´é¤ò¡ÚÀÄÍèÍ°ì¡¡Çú¿´ÃÏ¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡Û
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÄäÀï¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ1¥«·î°Ê¾å²á¤®¤¿¤¬¡¢¶õÇú¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÃÇÂ³Åª¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢ÏÂÊ¿¤Î¥×¥í¥»¥¹¤â¸±¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÊÉ¤ä¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÉõº¿¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¤âÊª»ñ¤â½ÐÆþ¤ê¤¬¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤¿¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ï¡ÖÅ·°æ¤Î¤Ê¤¤´Æ¹ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢ÃæÅì¤òË¬¤Í¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í¡¹¤¬¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖDialogue¡¡for¡¡People¡Ê¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¥Õ¥©¡¼¥Ô¡¼¥×¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦NPOË¡¿Í¤¬¡Ö¼Ì¿¿¤ÇÅÁ¤¨¤ëÉõº¿²¼¤Î¥¬¥¶¡ÝµÔ»¦Á°¤Î¡ØÆü¾ï¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¶õÇúÁ°¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Î¶ÛÄ¥¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î³°¹ñ¤ÎÉ÷·Ê¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬¤¤¤¤¡£¹õ¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤òÃå¤Æ»Ô¾ì¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¾¯Ç¯¡£ÀÖ¤¤¥È¥Þ¥È¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Î¾ÏÆ¤ËÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¹»¤Î¥°¥é¥ó¥É¤ËÉß¤¤¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥·¡¼¥È¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¾¯½÷¤¿¤Á¤â¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤¤¥Ò¥¸¥ã¥Ö»Ñ¤Î3¿Í¤Î¼ã¤¤½÷À¡¢µùÌÖ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¾¯Ç¯¡¢Éã¿Æ¤ÎÏÓ¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¯ÀÖ¤¤Éþ¤Î¾¯½÷¡¢¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡ÇÑµõ¤Î¼Ì¿¿¤¬°ìËç¤¢¤Ã¤¿¡£±ó¤¯¤«¤é¼Ì¤·¤¿¡Ö¥ä¡¼¥»¥ë¡¦¥¢¥é¥Õ¥¡¥È¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ê¥¬¥¶¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ë¡×¤È¤¢¤ë¡£¥¬¥¶¤Ë¤â¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£1998Ç¯¤Ë³«¹Á¡¢2001Ç¯¤«¤éÍâÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥é¥Õ¥¡¥È¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¿ÍÊª¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê²òÊüµ¡¹½¡ÊPLO¡Ë¤Î¥¢¥é¥Õ¥¡¥ÈµÄÄ¹¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¼ùÎ©¤Î¤¿¤á¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¥²¥ê¥éÆ®Áè¤ò¤·¤«¤±¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤«¤é¤Ï¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤È¤µ¤ì¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¥«¥Õ¥£¡¼¥ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ¬¶Ò¤ò´¬¤¤¤¿ÉÔÅ¨¤Ê´é¤ÏÆó½½À¤µª¸åÈ¾¤òÃÎ¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤Ä¤«¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¶²¤í¤·¤¤ÉðÆ®ÇÉ¤Î»ØÆ³¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÉðÁõÆ®Áè¤ò¤ä¤á¡¢Æó¹ñ²È¶¦Â¸¤òÃµ¤ê¡¢1993Ç¯¤Ë¤ÏÏÂÊ¿¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤¬ÀßÎ©¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¡£ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ÈÂî±Û¤·¤¿»ØÆ³ÎÏ¤¬¾Þ»¿¤µ¤ì¡¢ÃæÅì¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Ë¬Æü¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¿Í²û¤Ã¤³¤¤¾Ð´é¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÏÂÊ¿¤Î¸ò¾ÄÁê¼ê¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥é¥Ó¥ó¼óÁê¤Ï°Å»¦¤µ¤ì¤¿¡£¼«¼£À¯ÉÜ¤ÎÅý¼£¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢ÆÈºÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸å¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤Î»ÙÇÛ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤â¸ùºá¤Ê¤«¤Ð¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤Ç¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡£Áþ°¤ÈÎ®·ì¤ÎÊóÉü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿Îò»Ë¡£Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï±ó¤¯¸±¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¾¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áþ¤·¤ß¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÊ¿ÏÂ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤»¤¤¤é¤¤¡¦¤æ¤¦¤¤¤Á¡¡1958Ç¯Ä¹ºê»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2001Ç¯¡ÖÀ»¿å¡×¤Ç³©Àî¾Þ¡¢07Ç¯¡ÖÇú¿´¡×¤ÇÃ«ºê½á°ìÏº¾Þ¡£¸µÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´ÛÄ¹¡£Æ±»Ôºß½»¡£
