¡¡1990Ç¯11·î¤Î±ÀÀç¡¦Éá¸³ÙÊ®²Ð¤«¤é35Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ï¼¤ÎÈïºÒÃÏ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿Å¸¡ÖRevelational¡¡Land¡ÊÌÛ¼¨¤ÎÄ®¡Ë¡×¤¬¡¢Ä¹ºê¸©Åç¸¶»ÔÊ¿À®Ä®¤Î±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸¶Çú¥¹¥é¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹Åç¤Î¥Ð¥é¥Ã¥¯¤ä¡¢³ø¥±ºê¡¢²Æì¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤Î¹ñ¤Î¡Ö¼þ±ï¡×¤ò¼çÂê¤È¤·Â³¤±¤¿¼Ì¿¿²È¡¢º½¼é¾¡Ì¦¤µ¤ó¡Ê1951¡Á2009¡Ë¤ÎºîÉÊ42ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º½¼é¤µ¤ó¤Ï²Æì¸©½Ð¿È¡£¼¯»ùÅç¸©±âÈþÂçÅç¤Ç°é¤Á¡¢15ºÐ¤ÇÂçºå¤Ø¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¡£1980Ç¯Âå¤«¤é¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¡¢96Ç¯¤Ë¤Ï¼Ì¿¿³¦¤Ç¸¢°Ò¤¢¤ëÅÚÌç·ý¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åç¸¶È¾Åç¤Ë¤Ï½ªÂ©Á°¤Î93Ç¯5·î¤«¤é95Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¿ô²óË¬¤ì¡¢Åç¸¶»Ô°ÂÃæ¡¢¿ùÃ«Î¾ÃÏ¶è¡¢ÆîÅç¸¶»Ô¿¼¹¾Ä®¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿Å¸¤ò´ë²è¤·¤¿Ä¹½÷¤Îº½¼é¤«¤º¤é¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1ËüÅÀ¼å¤Î¥Í¥¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÀÐÎ®¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿Ì±²È¤ä¿À¼Ò¤ÎÄ»µï¡¢²ÐºÕÎ®¤ÎÇ®É÷¤Ç¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿¹»¼Ë¤Ê¤ÉÇÑµõ¤È²½¤·¤¿¤Þ¤Á¤ÎÉ÷·Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÖ¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¤ä´³¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÀÖ¤¤¥º¥Ã¥¯·¤¤Ê¤ÉÊë¤é¤·¤Îº¯À×¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾×·âÅª¤ÊºÒ³²¸½¾ì¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¤º¤é¤µ¤ó¡£ºÒ³²¤ÎÄÞº¯¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡ÖÉã¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ø¤³¤¦¤·¤¿·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï½Ð¹ç¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏÉ÷·Ê¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡¢°¦ÍÑ¤ÎÆó´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é2Âæ¤âÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿Å¸¤Ï¡¢ºÒ³²µ²±¤Î·Ñ¾µ¤ÈËÉºÒ°Õ¼±¤Î·¼È¯¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ê¡ÉðºâÃÄ¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æº£½Õ¤«¤éËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡ÖUNZEN¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¡£±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¤ò´Þ¤à»ÔÆâ4¥«½ê¤Ç¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÈµÏ¿»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¡£¤¤¤º¤ì¤â30Æü¤Þ¤Ç¡£¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë