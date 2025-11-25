¡Îº´²ì¸©¡Ï°ËËüÎ¤¡¦ÂçÀîÆâ»³¡¡ÃÏ¸µ¤Î¿®¶Ä½¸¤á¤ë¼Ò¡¡¡ÖÆüÊ÷¼Ò¡×»²Æ»Êâ¤¤ä¤¹¤¯¡¡ÍÒ¸µ¼ÒÄ¹¤ÎÆÁ±Ê¤µ¤ó¡¢»äÈñÅê¤¸
¡¡º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤ÎÂçÀîÆâ»³ÃÏ¶è¤Ç¡¢ÍÒ¸µ¤«¤é¤Î¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿ÀÐ¤Î¼Ò¡Ê¤ä¤·¤í¡Ë¡ÖÆüÊ÷¼Ò¡×¤ËÂ³¤¯»²Æ»¤¬¡¢ÆéÅçÈÍÍÒ¤Î³«ÍÒ350Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊâ¤¤ä¤¹¤¯À°È÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüÊ÷¼Ò¤Ïº´²ìÈÍÁÄÆéÅçÄ¾ÌÐ¸ø¤òº×¤ê¡¢°ÂÀ¯¼·¡Ê1860¡ËÇ¯¤ÎÆüÉÕ¤¬»Ä¤ë¡£ÆéÅç¾Æ¤ÎÀ½Â¤¤òÃ´¤Ã¤¿¸æºÙ¹©¿Í¤Ê¤É31¿Í¤ÎÌ¾Á°¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ËËüÎ¤ÆéÅç¾Æ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ç¤Ï¸½ºß¤âËèÇ¯¡¢ÁÈ¹ç°÷Æâ¤ÇÅöÈÖÌò¤È¤Ê¤ë¡Ö²ñ½ê¡×¤ò·è¤á¡¢´¶¼Õ¤Îº×»ö¤Ê¤É¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µðÂç¤Ê´ßÊÉ¤Î¿¿²¼¤òÄÌ¤ë»²Æ»¤Ï¶¹¤¤¾å¤Ëµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÀÐ¤òÊÂ¤Ù¤¿¤À¤±¤Î³¬ÃÊ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤Î»²ÇÒ¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀ°È÷¤Ç¤Ï¡¢ÍÒ¸µ¡Ö°ËËüÎ¤¾Æ¤»¤¤¤é¡×¼ÒÄ¹¤ÎÆÁ±ÊÄ¾Ìé¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤¬»äÈñÌó100Ëü±ß¤òÄó¶¡¡£15Æü¤Ë¤Ï²ñ½ê¤Î°ú¤·Ñ¤®¼°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»²Æ»¤ÎÈäÏª¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüÊ÷¼Ò¤ò»²ÇÒ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆÁ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¤³¤³¤«¤éÂçÀîÆâ»³¤Î½¸Íî¤ò¸«ÅÏ¤»¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÚ¡¹¤â°é¤Á¡¢·Ê¿§¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÁ±Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÁÈ¹ç¤ÎÍý»öÄ¹¤ä»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤ÍÒ¸µ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¾¦Çä¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆéÅç¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢30Ç¯¡¢50Ç¯¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ê»å»³¿®¡Ë
