¡Îº´²ì¸©¡Ï¾®Ãæ¹âÀ¸¤Î129ÅÀ¤òÁª½Ð¡¡À¾ÆüËÜÆÉ½ñ´¶ÁÛ²è¡¡¸©¿³ºº²ñ
¡¡Âè69²óÀ¾ÆüËÜÆÉ½ñ´¶ÁÛ²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê¶å½£¡¦»³¸ý³Æ¸©³Ø¹»¿Þ½ñ´Û¶¨µÄ²ñ¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢¥¢¥¤¹©Ì³Å¹ÆÃÊÌ¶¨»¿¡Ë¤Î¸©¿³ºº²ñ¤¬21Æü¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¤ÎÅâÄÅ¾¦¶È¹â¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸©Æâ¤Î¾®Ãæ¹â¹»¤ÎÈþ½ÑÃ´Åö¶µ°÷¤é6¿Í¤¬¿³ºº¤òÃ´Åö¤·¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤ÎÉ½¸½¤Î¹ª¤ß¤µ¤äÈ¯ÁÛÎÏ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¡£129ÅÀ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢12·î5Æü¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¡Ö»ØÄê¿Þ½ñ¡×¤È¡Ö¼«Í³¿Þ½ñ¡×¤Î2ÉôÌç¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò³¨¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¾®Ãæ¹âÀ¸¤Ë¤è¤ë·×Ìó4400ÅÀ¤Î±þÊç¤«¤é»öÁ°¤ÎÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿Ìó1500ÅÀ¤ò¿³ºº¤·¤¿¡£
¡¡±ÒÆ£³ÈÅµ¡¦¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡ÊÄ»À´À¾Ãæ¶µÆ¬¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÆÃ¤ËÃæ¹âÀ¸¤ÎºîÉÊ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤êËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿À®²Ì¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¸þ°æÂç¹ë¡Ë