¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¥É¥é¥Õ¥È3°ÌÎëÌÚ¤¬ÆþÃÄ¹ç°Õ¡¡¡ÖÃæ·Ñ¤®¤Ê¤é50»î¹çÅÐÈÄ¤È¿·¿Í²¦¡×¤ÈÊúÉé
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Âç¾¦Âç¤ÎÎëÌÚ¹ëÂÀÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬24Æü¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â6ÀéËü±ß¡¢Ç¯Êð1100Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¡ÖÃæ·Ñ¤®¤Ê¤é50»î¹çÅÐÈÄ¤È¿·¿Í²¦¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¹â¤«¤éÂç¾¦Âç¤Ø¿Ê¤ß¡¢1Ç¯¤Î5·î¤Ë¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ºÇÂ®147¥¥í±¦ÏÓ¡£º£Ç¯¤Î´ØÀ¾Ï»Âç³Ø½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2ÆüÏ¢Â³´°Åê¤·¤¿¥¿¥Õ¤µ¤ò»ý¤Ä¡£Ê¡»³¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤äµÕ¶¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¡È¥¨¡¼¥¹¤Î»ñ¼Á¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡¡¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë