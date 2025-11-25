¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï¡ÖµÜÂô¸¼£¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò±ÇÁü²½¡¡·àÃÄ¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë11·î30Æü¤ËÆî¶è¤Ç¾å±Ç²ñ
¡¡Ê¡²¬»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë·àÃÄ¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¤¬¡¢µÜÂô¸¼£¤ò·É°¦¤·¤¿¼Âºß¤ÎÆÃ¹¶Ââ°÷¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿½ªÀï80Ç¯µÇ°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖµÜÂô¸¼£¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¡£8·î¤ËÊ¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬¤Ç¤Î¾å±é¸å¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´Õ¾Þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢30Æü¤ËÆ±»ÔÆî¶è¤Ç¾å±Ç²ñ¤ò³«¤¯¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï¡¢ÅìµþÄë¹ñÂç¡Ê¸½ÅìµþÂç¡Ëºß³ØÃæ¤Ë³ØÅÌ½Ð¿Ø¤ÇÆÃ¹¶Ââ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢1945Ç¯4·î¤Ë22ºÐ¤ÇÀï»à¤·¤¿º´¡¹ÌÚÈ¬Ïº¤µ¤ó¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬·É°¦¤·¤¿µÜÂô¸¼£¤Î¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤È»³Ç¡×¡Ö±¨¤ÎËÌÅÍ¼·À±¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¡£¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÃÄ°÷¤¿¤Á¤¬±éµ»¤ä²Î¡¢¥À¥ó¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¾å±Ç²ñ¤Ï¡Ö¤Õ¤¯¤ª¤«¸©·Ý½ÑÊ¸²½º×2025¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢30Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÊÆî¶èÀÞÎ©Ä®¤Î¡Ö¸¶·úÀß¡×3³¬¡Ë¤Ç³«¤¯¡£½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÃÄ°÷¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤â¡£·àÃÄ¤Î¸¶ÀéÇÈÂåÉ½¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊ¿ÏÂ¡Ù¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡´Õ¾ÞÎÁ¶â¤Ï°ìÈÌ¡áÁ°Çä¤ê1500±ß¡ÊÅöÆü2000±ß¡Ë¡¢25ºÐ°Ê²¼¤Î³ØÀ¸¡Ê¼õÉÕ¤Ç³ØÀ¸¾ÚÄó¼¨¤¬É¬Í×¡Ë¡áÁ°Çä¤ê700±ß¡ÊÅöÆü1000±ß¡Ë¡£·àÃÄ¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¡á080¡Ê2232¡Ë6419¡£¡ÊºäËÜ¿®Çî¡Ë