¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡×´ÆÆÄ¤¬Êì¹»¤ÎÊ¡²¬¡¦ÁáÎÉ¹â¤Ç¹Ö±é
¡¡À¤³¦20¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¿¥à¥é¥³¡¼¥¿¥í¡¼¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬¡¢Êì¹»¤ÎÁáÎÉ¹â¡ÊÊ¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¡Ë¤Ç¡ÖÌ´¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¡£Æ±¹»¤ÎÁÏÎ©40¼þÇ¯µÇ°¹Ô»ö¤Î°ì´Ä¡£¹â¹»»þÂå¤ä´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹Ô¤¤ä¤¹¤¤Æ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÌÇò¤½¤¦¤ÊÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ÈÌÜÉ¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èºß¹»À¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
