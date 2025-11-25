¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï¹áÄÇ³ãËüÍÕ²ÎÈê¡¡¸²¾´¤¹¤ë´ë²èÅ¸¡¡¹áÄÇµÜ
¡¡Ê¡²¬¸©Æâ¤ÇºÇ½é¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿ËüÍÕ²ÎÈê¤È¤µ¤ì¡¢¹áÄÇµÜ¡ÊÊ¡²¬»ÔÅì¶è¡Ë¤ÎÆÜµÜ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹áÄÇ³ãËüÍÕ²ÎÈê¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤¬¡¢Æ±µÜ¤ÎµÙ·Æ½ê¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£12·î5Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¶å½£»º¶ÈÂç¡ÊÆ±¶è¡Ë¤ÎÀÐÀîÂÙÀ®¶µ¼ø¤é¤¬¡¢²ÎÈê¤ò¸²¾´¤·¤è¤¦¤È´ë²è¡£²ÎÈê¤Ï1888Ç¯¤Î·úÎ©¤Ç¡¢8À¤µª½é¤á¤Ë¹áÄÇµÜ¤ò»²ÇÒ¤·¤¿ÂçºËÉÜÄ¹´±¤ÎÂçÈ¼Î¹¿Í¤é3¿Í¤¬¹áÄÇ³ã¤ò±Ó¤ó¤ÀÏÂ²Î¤¬¡¢ÆâÂç¿Ã»°¾ò¼ÂÈþ¤Î´øÝÝ¡Ê¤¤´¤¦¡Ë¡ÊÜ´½ñÂÎ¡Ë¤Ç¡¢´Á»ú¤òÅö¤Æ¤¿ËüÍÕ²¾Ì¾¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÆüÅ¸²ñ°÷¤ÇÊ¡²¬»Ôºß½»¤Î½ñ²ÈÌîÅÄÀµ¹Ô¤µ¤ó¤¬¡¢3¼ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²¾Ì¾Ê¸»ú¤ä¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤¿½ñ¤òÅ¸¼¨¡£ÆüËÜÊ¸³Ø¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë²òÀâ¥Ñ¥Í¥ë¤â¤¢¤ê¡¢ÀÐÀî¶µ¼ø¤Ï¡Ö¸½Âå½ñÆ»¤¬É½¸½¤·¤¿¸ÅÂå¤ÎÏÂ²Î¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¡Ê¿¿µÝ°ìÉ×¡Ë