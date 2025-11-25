Ãæ¹ñÈ¾Æ³ÂÎSMICŽ¤¸ÜµÒ¤Î"¹ñ»º¥·¥Õ¥È"¤ÇÁý¼ýÁý±×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤¬Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÄ´Ã£¤ÎÃæ¹ñÀ½¥·¥Õ¥È¤ò¾·¤¡¢SMIC¤Î¶ÈÀÓ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¾å³¤¤ÎSMICËÜ¼Ò¹©¾ì¡ÊÆ±¼ÒHP¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ»Ô¶·¤ÏÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤áº£¸åÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤
Ãæ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤¡Ê¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¡ËºÇÂç¼ê¡¢Ãæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡ÊSMIC¡Ë¤¬11·î13ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯7¡Á9·î´ü¡ÊÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ë·è»»¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ3³ä¶á¤¯Áý¤¨¡¢2´ü¤Ö¤ê¤ÎÁý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ä´ØÏ¢µ»½Ñ¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¸ÜµÒ´ë¶È¤¬È¾Æ³ÂÎÄ´Ã£¤ò³¤³°À½¤«¤éÃæ¹ñÀ½¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7¡Á9·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï23²¯8200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3680²¯±ß¡Ë¤ÈÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9.7¡óÁý¡Ê4¡Á6·î´üÈæ7.8¡óÁý¡Ë¡£½ãÍø±×¤â1²¯9200Ëü¥É¥ë¤ÈÁ°Ç¯Æ±´üÈæ28.9¡óÁý¡Ê4¡Á6·î´üÈæ44.7¡óÁý¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñÆâ¸þ¤±ÈÎÇäÈæÎ¨11¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º
SMIC¤ÏÍâ14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢¹¥¶ÈÀÓ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ÜµÒÂ¦¤¬Ãæ¹ñÀ½È¾Æ³ÂÎ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±¼Ò¤Îìä³¤·³¡¦¶¦Æ±CEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ï¡¢7¡Á9·î´ü¤ÎÁíÇä¾å¹â¤ËÀê¤á¤ëÃæ¹ñ¹ñÆâ¸ÜµÒ¸þ¤±¤ÎÈæÎ¨¤¬4¡Á6·î´üÈæ¤Ç11¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±ÅÅ»Òµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬È¾Æ³ÂÎ¤ÎÄ´Ã£¥ë¡¼¥È¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Í¢ÆþÉÊ¤«¤é¹ñ»ºÉÊ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
È¾Æ³ÂÎ»Ô¶·¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÀ¸»ºÇ½ÎÏÉ¯Ç÷¤Ç·øÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·è»»Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢7¡Á9·î´ü¤ÎSMIC¤ÎÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¤Ï95.8¡ó¤ËÃ£¤·¡¢4¡Á6·î´ü¤è¤ê3.3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2022Ç¯4¡Á6·î´ü°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤Ç¡¢»öÁ°Í½ÁÛ¤ò3¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¤Î¾å¾º¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÁÆÍø±×Î¨¤âÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1.5¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê4¡Á6·î´üÈæ1.6¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë²þÁ±¤·22.0¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
7¡Á9·î´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¹¶Àª¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¶ÈÀÓ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£ìä»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò·üÇ°¤·¤Æ¡¢³¤³°ºß¸Ë¤òº£¸å2¡Á3Ç¯Ê¬¤ËÀÑ¤ßÁý¤·¤Æ¤ª¤¯¤¿¤áÀ½ÉÊ¤òÁ°ÅÝ¤·¤ÇÍ¢½Ð¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Îºß¸Ë¤¬µÕ¤ËÉÔÂ¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÄ´Ã£¤òµÞ¤¬¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤ËEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ê¤É¤ÇÂçÎÌ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ»Ô¶·¤Ï¸½ºß·øÄ´¤Ê¤¬¤é¡¢ÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤áº£¸åÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¡§be_photo¡¿PIXTA)
º£¸å¤Î¶ÈÀÓ¤òº¸±¦¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ»Ô¶·¤À¡£ìä»á¤Ï¡¢º£¸å¤Î²Á³ÊÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¡¢¡Ö¶¡µë¤Ë5¡ó¤ÎÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤ì¤Ð¡¢²Á³Ê¤ÏÇÜÁý¤¹¤ë¡£µÕ¤Ë5¡óÍ¾¾ê¤¬¤¢¤ì¤Ð²Á³Ê¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÉÔÂÉý¤¬5¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹âÃÍ¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
·î»ºÇ½ÎÏ100ËüËç¤òÆÍÇË
SMIC¤Ï2025Ç¯10¡Á12·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤Ï7¡Á9·î´ü¤Ë¤¯¤é¤Ù²£¤Ð¤¤¤«¤é2¡óÁý¤ÎÈÏ°Ï¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤¿¤À¤·ÁÆÍøÎ¨¤Ï18¡Á20¡ó¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤ò¼¨¤·¤¿¡£
10¡Á12·î´ü¤ÏÎãÇ¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦Àï¸þ¤±½Ð²Ù¤ò½ª¤¨¤¿¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±ÅÅ»Òµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼ûÍ×¤¬°ìÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥â¥ê¡¼¶¡µë¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªÄÌ´üÇä¾å¹â¤Ï90²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû3920²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¿·µ¬¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢25Ç¯1¡Á9·î´ü¤ÎÎß·×¤Ç57²¯¥É¥ë¡ÊÌó8810²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£SMIC¤ÎCPU¡ÊÃæ±û±é»»½èÍýÁõÃÖ¡Ë¤Ê¤É¥í¥¸¥Ã¥¯È¾Æ³ÂÎ¤Î9·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î·î»ºÇ½ÎÏ¤Ï½é¤á¤Æ100ËüËç¡Ê8¥¤¥ó¥Á¥¦¥§¥Ï¡¼´¹»»¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤òÆÍÇË¡¢102Ëü3000Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯½é¤«¤é·î7Ëü5400Ëç¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
