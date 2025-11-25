ÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¸ì¤ëŽ¤ÊÙ¶¯¤ÇŽ¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤Ž£4¤Ä¤Î½¬´·
¸½Âå¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡ÖºÇ¶¯¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢SNS¤ò³«¤±¤Ð¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Ëºß³Ø¤·¤Æ½Î¤Ë¤âÄÌ¤ï¤º¡¢´°Á´ÆÈ³Ø¤ÇÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿»ä¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤è¤ê¤â¡Ö²¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º¬À¤äÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤½¬´·¡×¤òÁá¤á¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·Á°¤Ë±ÉÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È»ÍÆÇÈ´¤¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤â¼Â¤Ï¡ÖÆÇ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È³Ø½¬¸úÎ¨¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê½¬´·¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡ÖÊÙ¶¯ÈÇ¡¦»ÍÆÇÈ´¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬ÅìÂç¼õ¸³¤Î¤È¤¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿4¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡È²¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¡É ¤¬Âç»ö¡ÚÆÇ1¡§µÙ·Æ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¡Û
µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÙ¶¯¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸ÅÌ¤ò¡¢»ä¤Ï²¿¿Í¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µÙ·Æ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡© Ç¾¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖµÙ¤ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
Æ°²è¡¢SNS¡¢¥²¡¼¥à¡¢ÄÌÃÎ¡Ä¡Ä¥¹¥Þ¥Û¤ò³«¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Ç¾¤Ë¤ÏÊÙ¶¯°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤¬°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖµÙ·Æ¡á¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Î¡ÖÈè¤ì¤¿¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ÇµÙ¤à¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÎÀµÂÎ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¤³¤³¤Ç¡¢»ä¤¬¹â¹»2Ç¯¤Î¤È¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÁá¤¯Èè¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦»Ë¤ÎÍÑ¸ì¤ä¡¢³°¹ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢10¡Á15Ê¬¤Ç¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¡×¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ê¿µ¤¤Ç90Ê¬¤È¤«¡¢Ä¹¤¤¤È¤¤Ï150Ê¬¤¯¤é¤¤½¸Ãæ¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ç¾¤ß¤½¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¿ô³Ø¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÈè¤ì¤¿¡Á¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«Ã±¸ì°Åµ¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÁá¤¤¡£
¤³¤³¤Ç»ä¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¡ÈÈèÏ«¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¡ÈË°¤¡É¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ËÜÅö¤ÏÂÎÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬¿Ô¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸»É·ã¤ËÇ¾¤¬Ë°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÊÌ¤Î»É·ã¡É¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢°ì½Öµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ö²óÉü¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÙ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡ÖµÙ·Æ¡á¥¹¥Þ¥Û¡×¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÌ¤Î²ÊÌÜ¤ò¹ç´Ö¤Ë¶´¤ß¹þ¤à¡ÖCMÊÙ¶¯Ë¡¡×¤Ç¤¹¡£¿ô³Ø¤ËË°¤¤¿¤é5Ê¬¤À¤±À¤³¦»Ë¤ò¶´¤ß¡¢¼¡¤Ï¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¹Ô¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î¤´¤È¤¯¶´¤ß¹þ¤à¤Ç¤¤¤¯¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ä¥²¡¼¥à¤Î¡ÖNow Loading¡Ä¡×¤Î²èÌÌ¤Ê¤É¤Ï¡¢¿Í¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£CMÊÙ¶¯Ë¡¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ì¸«¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈCM¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢°Õ³°¤È³Ú¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤È¤¤¤¦³°Éô¤Î»É·ã¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÙ¶¯ÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇË°¤¤òËÉ¤°¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£µÙ·ÆÃæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ä¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤â¤¦1²ó¤ä¤ë¤«¡×¤ÈÊÙ¶¯¤ËÌá¤ë¤È¤¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙ·Æ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤Ë°ã¤¦»È¤¤Êý¤ò¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤À¤ÈÂª¤¨Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Î»ýµ×ÎÏ¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÊÙ¶¯¤òÀß·×¤¹¤ë¡ÚÆÇ2¡§Ã»´ü¤ÎÀ®²Ì¤òµá¤á¤ë¤³¤È¡Û
¼¡¤Î¡ÖÆÇ¡×¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÊÙ¶¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢Ã»´üÅª¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È´Î¿´¤Î¡ÈÊÙ¶¯¤Î¤ä¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ø¤Ö»þ´Ö¡É¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤¬Ãæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿º¢¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤â1Æü4¡Á5»þ´Ö¤Û¤ÉÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Ã»´ü¤Î·ë²Ì¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¡ÖÀµ¤·¤¤³Ø¤ÓÊý¡×¤ò»î¤¹Í¾Çò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ø½¬ÎÌ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
³Ø¹»¤ÎÄê´ü¥Æ¥¹¥È¤ä½Î¤ÎÁÈÊ¬¤±¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃ»´ü¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ËÜÍèÉ¬Í×¤Ê¡ÖÊÙ¶¯¤ÎÊÙ¶¯¡×¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢µÕ¤ÎÀïÎ¬¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø¤Î¤È¤¡¢1Æü¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤ò30Ê¬°ÊÆâ¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤¬²¿»þ´Ö¤â´ù¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¡¢»ä¤Ï¤½¤Î30Ê¬¤ò¡È¤É¤¦»È¤¦¤ÈºÇ¤â¿¤Ó¤ë¤«¡É¤òËèÆü´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Åµ¤À¤±¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Éü½¬¤À¤±¤ä¤ëÆü¤â¤¢¤ë¡£Íý²ò¤¬Û£Ëæ¤Ê¤È¤³¤í¤ÎÀ°Íý¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ß¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¡ÖÊÙ¶¯Ë¡¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¡×¡Ö¥Î¡¼¥È¤Î¼è¤êÊý¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÉü½¬¥µ¥¤¥¯¥ë¤òºî¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¡ÈÊÙ¶¯¤ÎÊÙ¶¯¡É¤Ë30Ê¬¤òÁ´Éô»È¤Ã¤¿Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤Û¤ÉÌÀ³Î¤Ë¡¢¤ä¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêÃåÅÙ¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤êÊý¤Î¸¦µæ¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î³Ø½¬ÊýË¡¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î»þ´ü¤Ë¡¢»ä¤Ï1Æü11»þ´Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¹ñ¸ì¡ÊÆÉ²ò¡Ë¤À¤±¤ò¤ä¤ëÀ¸³è¤ò4¥«·î´ÖÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÒÅÄÉ´»°¤Î¡Ø°¦¤ÈÇ§¼±¤È¤Î½ÐÈ¯¡Ù¡¢Âç³Ø¥ì¥Ù¥ë¤Î¶µ²Ê½ñ¡¢Å¯³Ø½ñ¡¢ÆüËÜ»Ë¤ÎÏÀÊ¸¡Ä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÆÉ¤á¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¡×¤Ð¤«¤ê¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤ÏÆ¬¤Î¡È¥¨¥ó¥¸¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ëºî¶È¡É¤Ç¤·¤¿¡£
Ã»´ü¤ÇÀ®²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³Ø¤ÓÊý¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤Î»È¤¤Êý¤òÈ´ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤À¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Â³¤±¤é¤ì¤¿¡£
30Ê¬Ì¤ËþÊÙ¶¯Ë¡¤Ï¡ÈÊÙ¶¯Ë¡¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¸³¡É¡£11»þ´Ö¹ñ¸ìÀ¸³è¤Ï¡ÈÆ¬¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºî¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÃÃÏ£¡É¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢Ã»´ü¤ÎÅÀ¿ô¤À¤±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹Á°¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âÊÙ¶¯¤ÎÀß·×¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬Áá¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯»þ´Ö¤ò¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ÇÉ¬¤ºÆ¬ÂÇ¤Á¤¬Íè¤ë¡£¤Ç¤â°ìÅÙ¡¢¡ÈÆ¬¤Î»È¤¤Êý¡É¤ä¡ÈÆÉ¤ß²ò¤¯´ðÈ×¡É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë1»þ´Ö¡¢2»þ´Ö¡¢3»þ´Ö¤Î°ÕÌ£¤¬¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Ã»´üÅª¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹Êý¤¬¡È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¡É¤Ï½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¿¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤ÎÊÙ¶¯¤Ë»þ´Ö¤òÅê»ñ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£30Ê¬¥ë¡¼¥ë¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¡×¤À¤±¡ÚÆÇ3¡§ÈÄ½ñ¤ò¼Ì¤¹¤À¤±¤ÎÊÙ¶¯¡Û
¡ÖÈÄ½ñ¤ò¼Ì¤¹¤³¤È¡×¤ÏÊÙ¶¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ÊÁ°¡¢½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅìÂçÀ¸¤ÈºÂÃÌ²ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ã¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¹õÈÄ¤ÎÈÄ½ñ¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë¼Ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÅö»þ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é)
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÈÄ½ñ¤ò¼Ì¤¹¹Ô°Ù¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ºî¶È¡×¡£¤½¤â¤½¤âÈÄ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¶µ²Ê½ñ¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤¹¤Ç¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Î¡¼¥È¤ÎËÜÅö¤ÎÌò³ä¤Ï¡ÖÆÈ¼«¤Î¾ðÊó¤äµ¤¤Å¤¤ò¡¢¤¢¤È¤«¤é»×¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÅìÂçÀ¸¤Î¥Î¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Û¤Ü¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ÇÉ¡×¡£¥Î¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥ÈÄó½Ð¤¬µÁÌ³¤Î¼ø¶È°Ê³°¤Ï°ìÀÚ½ñ¤«¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÍý²ò¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡Ö¶µ²Ê½ñ¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ½ñ¤¹þ¤àÇÉ¡×¡£ÀèÀ¸¤Î¾®È¸¤äÊäÂÀâÌÀ¤ò¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎÍ¾Çò¤Ë¶ËºÙ¤Î¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Îµ²±¤Ï¾ì½ê¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î±¦¾å¤Ë¤¢¤ÎÎã¤¨ÏÃ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹õÈÄ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¤¹¡×¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÈÄ½ñ¤ò¼Ì¤¹¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼ø¶È¤¬ºî¶È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¤ÎÍý²ò¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÈÄ½ñ¤ò¼Ì¤¹¤À¤±¤ÎÊÙ¶¯¤«¤é¾¯¤·µ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¶ÏÇ¤È¡Ö¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¡×¡ÚÆÇ4¡§²È¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¡Û
ÊÙ¶¯½¬´·¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤«¤Ê¤¤¤´²ÈÄí¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î»Ò¤¬¡Ö»Ò¤É¤âÉô²°¡×¤ä¡ÖÉáÃÊÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤é¿Æ¤ÎÌÜ¤âÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¡£°ÜÆ°»þ´Ö¥¼¥í¤ÇÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»ä¤Î´ÑÂ¬ÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ³Ø½¬¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î½¬´·¤Ï¡¢»þ´Ö¤è¤ê¤â¡Ö¾ì½ê¡×¤ËÉ³¤Å¤¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇ¢°Õ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¾ì½ê¤È¹ÔÆ°¤¬É³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖµÙ¤à¡×¡Ö¿²¤ë¡×¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¡×¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¤Ï¿Æ¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¡Ö¤µ¤¢¡¢º£Æü¤«¤é¤³¤³¤ò½¸Ãæ¤Î¾ì¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Ç¾¤ÎÂ¦¤¬ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¹â¹»¤Ë¤â½Î¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Æ³Ø½¬¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥²¡¼¥à¡¢´ù¤ÎÊÒ¤Å¤±¡Ä¡Ä¤³¤¦¤·¤¿Í¶ÏÇ¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï1Æü¤Ç100²ó¤Ï½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢1²ó¤¤ê¤Î¡ÖÍ¶ÏÇ¤È¤Î¾¡Éé¡×¤Ê¤é9³ä°Ê¾å¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Éô²°¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È1Æü¤Ë100»î¹çÄøÅÙ¡¢¡ÉÍ¶ÏÇ¤È¤Î»î¹ç¡É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤Á1²ó¤Ç¤âÉé¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤â¤¦ÊÙ¶¯¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¾¡Î¨¤ò¾å¤²¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¡È»î¹ç¡É¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹Êý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò½¬´·¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿Þ½ñ´Û¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¼«Á³¤ÈÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í¶ÏÇ¤Î¿ô¤âÅÓÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤òÃÃ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢´Ä¶¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¤¡¢¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
²ÈÄí³Ø½¬¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÄ¹»þ´Ö¤ä¤é¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÊÝ¸î¼Ô¤Ï¤Ä¤¤¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¤ò»È¤ï¤º¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ëÉ÷¤Ë¸«¤»¤ë½Ñ¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ËÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¿¿¤ÃÇò¤ÊÉô²°¤Ë¶µ²Ê½ñ¤À¤±ÃÖ¤«¤ì¤¿¤é¡¢¿Í¤Ï¼«Á³¤È¶µ²Ê½ñ¤òÆÉ¤à¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë¡ÈÇò¤¤Éô²°¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÇò¤¤Éô²°¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÊÙ¶¯½¬´·¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÍÆÇ¤Î¡È¤½¤ÎÀè¡É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¬ÅìÂç¼õ¸³¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿4¤Ä¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤âº£Æü¤«¤é¤ä¤á¤é¤ì¤ë½¬´·¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤âÊÙ¶¯¤Î¼Á¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î4¤Ä¤µ¤¨¤ä¤á¤ì¤ÐOK¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢³Ø½¬Ë¡¤Ë¤Ï¹ç¤¦¡¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤¿¤Î³Ø½¬Ë¡¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÈÄÌ¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÊÙ¶¯Ë¡¤½¤Î¤â¤Î¤ò´Ñ»¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖÊÌ¤Î¤ä¤êÊý¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨Â³¤±¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾¯¤·¤º¤ÄÁª¤ÓÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤á¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤½¤â¤½¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡Ö»ÍÆÇ¡×¤½¤Î¤â¤Î°Ê¾å¤Ë¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÙ¶¯Ë¡¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤òÁª¤Ó¼è¤ê¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤ëÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¡ÈÁª¤ÓÊý¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î³ØÎÏ¤òÄ¹´üÅª¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¡¢ËÜÅö¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤¹Á°¤Ë¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Ï¤°¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤°¤Ã¤È¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
