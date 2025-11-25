¡Ö¼ÑÊª¤Ë¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¡ã²óÅú¿ô 37,924É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè364²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¼ÑÊª¤Ë¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¡Ö¼ÑÊª¤Ë¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡©¡×
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¤´¤Ï¤ó¤¬¤¹¤¹¤à Î¤°ò¤È·ÜÆù¤Î¥·¥ó¥×¥ë¼Ñ
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê3~4¿ÍÊ¬¡Ë
Î¤°ò 8¸Ä
·Ü¤â¤âÆù 1Ëç
¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó 4ËÜ
<¼Ñ½Á>
¤À¤·½Á 250~300ml
¼ò Âç¤µ¤¸ 3
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸ 2
º½Åü Âç¤µ¤¸ 3
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 3
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢Î¤°ò¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ë¡£Æé¤ËÆþ¤ì¡¢¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤Î¿å¤ò²Ã¤¨¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÃÝ¶ú¤¬»É¤µ¤ë¤Þ¤Ç¤æ¤Ç¡¢¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
2¡¢·Ü¤â¤âÆù¤Ï¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
3¡¢¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤ÏÊ¬ÎÌ³°¤Î±ö¤òÆþ¤ì¤¿Ç®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¡¢¿å¤Ë¼è¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¼´¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ¤ò3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢Æé¤ËÎ¤°ò¡¢¡ã¼Ñ½Á¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é·Ü¤â¤âÆù¤ò²Ã¤¨¤ÆÍî¤È¤·³¸¤ò¤·¡¢¼Ñ½Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç40¡Á50Ê¬¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç¼Ñ¤ë(¼Ñ½Á¤ÏÎ¤°ò¤¬¤Ò¤¿¤ë°Ì¤Ë²Ã¸º¤·¤Æ²¼¤µ¤¤)¡£
2¡¢´ï¤Ë(1)¤òÀ¹¤ê¡¢¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤ò»¶¤é¤¹¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
