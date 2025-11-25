¡ÖÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¡×Åð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÃË¤òÂáÊá¡¡Êâ¹Ô¼Ô11¿Í»à½ý¡¡ÂÎ©¶è¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï
Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ê¤É¤·¡¢11¿Í¤¬»à½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¼Ö¤Ï¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Î¡ÖÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¡×¡£¸øÆ»¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ö¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£37ºÐ¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡ÀàÅð¤Îµ¿¤¤
24Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡£¸åÉôºÂÀÊ¤ÇÉþ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢·Ù»¡½ð¤ËÆþ¤ë¿ÍÊª¡£ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ë½»¤à37ºÐ¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï24Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ç¾èÍÑ¼Ö1Âæ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤¬Åð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬¡¢Çò¤¤¥»¥À¥ó¼Ö¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤¯ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï¿¢¤¨¹þ¤ß¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¡¢¸å¤íÂ¦¤Î¥¬¥é¥¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ³ä¤ì¤¿¼Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂÎ©¶èÇßÅç¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤¿¾å¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤¬Æ¨Áö¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö¥¬¥é¥¹¤¬¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤È³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤¹¤´¤¤²»¤¬¤·¤Æ¡£¡Ø¥Ð¥ê¥ó¡Ù¡Ø¤°¤·¤ã¤°¤·¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¤¹¤´¤¤²»¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÊý¤â°ìÀÆ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æµß¸î¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×
¨¡¨¡¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡©
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÙÈ÷°÷¤µ¤ó¤¬Æ»Ï©¤ÎÃæ±û¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁ´Á³Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
80Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¡£¤Û¤«¤Ë¤â10Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷10¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á20Âå¤Î½÷À1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Áö¤êµî¤ë¿ÍÊª¤òÂª¤¨¤¿¥É¥é¥ì¥³±ÇÁü
È¯À¸Åö»þ¤òÂª¤¨¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¶Á¤¯¾×·â²»¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼Ö¤Îº¸Â¦¤ò¾å¤Ï¹õ¡¢²¼¤ÏÀÄ¤Ã¤Ý¤¤ÉþÁõ¤ÎÃË¤é¤·¤¿ÍÊª¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡Ä¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î»ý¤Á¼ç
¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¾×·â¡£²»¤â¤¹¤´¤¤¥¬¥Ã¥·¥ã¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç¤¤¤²»¤¬¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀÑ¤ó¤Ç¤¿°û¤ßÊª¤äÉÓ¤¬¤¹¤´¤¤»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¼Ö¤Î¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¾×·â¤ÇÉôÉÊ¤äÇËÊÒ¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡²¿¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡©
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î»ý¤Á¼ç
¡Ö¼ç¿Í¤¬¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¸å¤í¤«¤éÍè¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç±¦º¸¤É¤Ã¤Á¤Ë¤è¤±¤¿¤é¥Ñ¥È¥«¡¼ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¸«¤Æ¤¿¡£¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÎÇò¤¤¼Ö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¨¡¨¡Æ¨¤²¤¿¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î»ý¤Á¼ç
¡Ö²£¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ï¤¤´é¤ò¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂ®¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²£ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶á¤¯¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡È°ìÉô»Ï½ª¡É¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉô»Ï½ª¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡Ö¶èÌò½ê¤ÎÁ°¤Ç1¿Í¡¢¿®¹æ¤Î¤È¤³¤Ç¤Ò¤«¤ì¤Æ¡£¤Ò¤«¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¼Ö¤¬·ë¹½¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÅ¹¤ÎÁ°¤Ç2Âæ¤Î¼Ö¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢ÀÜ¿¨¤·¤¿¸å¤ËÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢ÊâÆ»¤ò¥Ô¥¶Å¹¤¬¤¢¤ë¿®¹æ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï40¥¥í¤¯¤é¤¤¡£ÊâÆ»Áö¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Í¡£¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ò¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¢£Çò¤¤¥»¥À¥ó¼Ö¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÁö¹Ô
¸½¾ì¤ÏÅìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤òÄÌ¤ë¹ñÆ»4¹æ¡£
Çò¤¤¥»¥À¥ó¼Ö¤Ï¡¢¼Â¤ÏÄä¼Ö¤·¤¿¾ì½ê¤«¤éÆî¤Ë290¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ë¤¢¤ëÂÎ©¾ÃËÉ½ð¤ÎÁ°¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢90¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¼ÖÆ»¤òÁö¤Ã¤¿¸å¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÁö¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´Ö¤Ë4¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤âÊâÆ»¤Ç¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¼ÖÆ»¤ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÁö¹Ô¤·¤Æ¤«¤éÊ£¿ô¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤ÆÄä¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ºÇ½é¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡Ä
¡Ønews zero¡Ù¤Ï¡¢¼Ö¤¬Áö¹Ô¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹ñÆ»¤Ø¡£
ºÇ½é¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì½ê¤«¤é100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡Ä¡£
ÊÂÌÚ±ÀÉö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¸½¾ì¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¥¬¥é¥¹¤ÎÇËÊÒ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æ»Ï©¤Î¾å¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊâÆ»¤Î¿¢ÌÚ¤Ç¤¹¤¬¿¢Êª¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ä¡£
ÊÂÌÚ±ÀÉö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖË¹»Ò¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ë¤Ïº£²ó¤Î»ö¸Î¤Î¥¿¥¤¥äÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¾è¤ê¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£±¦Â¦¤Ë¤Ï·¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£»ö·ï¤Î2»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¡ÖÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤ò¾è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó
Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡¢¿Í¤ä¼ÖÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤Ãæ¡¢Ë½Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÇò¤Î¥»¥À¥ó¼Ö¡£
µ¼Ô
¡ÖÇò¤Î¥»¥À¥ó¤Ë¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç§Äê¼Ö¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜÍè¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡ÖÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤¬¡£¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Ï¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤ÈÆ±¤¸¡¢¡ÖÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¡×¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¼Ö¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤Î2»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¡¢¤³¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó
¡ÖÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤ò¾è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡×
µÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÅ¸¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Çò¤¤¥»¥À¥ó¼Ö¤Ë¾¡¼ê¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥«¥®¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½¾¶È°÷¤¬ÄÌÊó¤·¡¢ÄÌÊó¤«¤éÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢¼þÊÕ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤òÈ¯¸«¡£ÄÉÀ×¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¸½¾ì¤«¤éÆî¤Ë100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥»¥À¥ó¼Ö¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¸å¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌó30Ê¬¸å¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¼Ö¤òÅð¤ó¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë37ºÐ¤ÎÃË¤ò¼«Âð¤ÇÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£²áµî¤ÎÍèÅ¹»þ¤Ë¡Ö¼Ö¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×
ÃË¤Ï1¿Í¤ÇÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹°÷¤È²ñÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â2²óÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Å¹¤ÏÃË¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤ÎÍèÅ¹»þ¤Ë¤Ï¡Ö¼Ö¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃË¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ä¡£
ÃË
¡ÖÅð¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯»î¾è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë4¹æÀþ¤òÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê11·î24ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë
