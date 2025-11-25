ºßÍèÀþ¤ÇÇîÂ¿¢Î¼¯»ùÅçÃæ±û¡ÖÄ¾ÄÌ¡×¡ª Ìë¹ÔÎó¼Ö¤Ç21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë12·î±¿Å¾ »°¥»¥¯Ï©Àþ¤âÁö¤ë
Ìë¹ÔÎó¼Ö¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¤Ä¤Ð¤á¡×¤òºÆ¸½
¡¡JR¶å½£¤Ï2025Ç¯12·î¡¢ÇîÂ¿¡Á¼¯»ùÅçÃæ±û´Ö¤Ç¤«¤Ä¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìë¹ÔÎó¼Ö¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¤Ä¤Ð¤á¡×¤òºÆ¸½¤¹¤ëÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹¤¤¡ª¤³¤ì¤¬ÇîÂ¿¤È¼¯»ùÅçÃæ±û¤ò·ë¤Ö¡ÖÌë¹ÔÎó¼Ö¡×¤Î±¿¹Ô»þ¹ï¤Ç¤¹
¡¡¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢JR¶å½£¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖÌë¹ÔÎó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª787·Ï¥É¥ê¡¼¥à¤Ä¤Ð¤á¤ÎÎ¹¡×¤Î¿½¹þ¼Ô¤¬¾è¼Ö¤Ç¤¤ëÃÄÂÎÎ×»þÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£±ýÏ©¡¢ÉüÏ©¤È¤â¤ËÊÌ¡¹¤ÎÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃµÞ¡Ö¤Ä¤Ð¤á¡×¤Ï2004Ç¯3·î¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ÇÇÑ»ß¡£ÇîÂ¿¡Á¼¯»ùÅçÃæ±û¤ÎºßÍèÀþ¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¡¢Ìë¹Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÌó21Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿Å¾Æü¤ÏÇîÂ¿¢ª¼¯»ùÅçÃæ±û´Ö¤¬12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û¢ªÇîÂ¿´Ö¤Ï12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤â0Çñ2Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤Ï¡Ö¥ê¥ì¡¼¤«¤â¤á¡×¡Ö¤«¤µ¤µ¤®¡×¡Ö¤Ë¤Á¤ê¤ó¡×¡Ö¤Ë¤Á¤ê¤ó¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¡×¡Ö¤Ò¤å¤¦¤¬¡×¡Ö¤¤ê¤·¤Þ¡×¡Ö¤¤é¤á¤¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë787·Ï¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢787·Ï¤¬Èî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¹¹ÔÂå¶â¤Ï3Ëü8000±ß¡ÊÉáÄÌÀÊ¡Ë¡Á18Ëü±ß¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¸Ä¼¼¡Ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏJR¶å½£¥È¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¹¥¯¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£