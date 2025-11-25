¾×·âºî¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×ÎëÌÚÊ¡¡õ¤¢¤ÎW¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½ ¡È¼ç½¾´Ø·¸¡ÉÉ½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡Û²¡¸«½¤Â¤»á¸¶ºî¤Î¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç2026Ç¯4·î¤è¤ê¥É¥é¥Þ²½·èÄê¡Ê¡ÖDisney+ ¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦¥¢¥¸¥¢¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¡£ÎëÌÚÊ¡¤È¤¢¤Î¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×º´ÏÂÌò¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¡ßÀ©Éþ¤ÎºÆ¸½¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¸¶ºî¤ÏÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò´Þ¤áÁ´À¤³¦Îß·×325ËüÉô¤òÆÍÇË¤ÎÅÁÀâÅªÆ±Ì¾Ì¡²è¡£1´¬É½»æ¤Î¡Ö¥¯¥½¥à¥·¤¬¡×¤È¤¤¤¦¿á¤½Ð¤·¤¬¾×·âÅª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¡¢¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¡£Æ±ºî¤Ï¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡×¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®¤Ï³ÆÏÃÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¡£¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤Îµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¸³«¤òÍ¶¤¦¡£
¤Þ¤ºW¼ç±é¤Î1¿Í¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç¤ÎÇÐÍ¥¶È¤ÎËµ¤é¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¡£Æ±¶É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ïº£²ó¤¬½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¡¢½ÕÆü¹âÃË¡Ê¤«¤¹¤¬¡¦¤¿¤«¤ª¡Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Î»í½¸¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÂ¾¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¯Ç¯¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î°¤¤¾õ¶·¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÆ´¤ì¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡¦º´ÇìÆà¡¹»Ò¡Ê¤µ¤¨¤¡¦¤Ê¤Ê¤³¡Ë¤ÎÂÎÁàÃå¤òÅð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ÎÃçÂ¼º´ÏÂ¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤µ¤ï¡Ë¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¼«Ê¬¡É¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤ò¡¢ÎëÌÚ¤¬¤É¤¦±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤ò°¦¤Ç¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î²¿¤«¤ËÍÜÊ¬¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê½ÕÆü¤òËÝÏ®¤¹¤ëÃçÂ¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎW¼ç±é¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Á¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤¢¤Î¡£Æ±¶É¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢¡¡×¡Ê¢¨¡Ö¢¡¡×¤Ï¡Ö²»Éä¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¶É¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
º£ºî¤Ç¤¢¤Î¤¬±é¤¸¤ëÃçÂ¼¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡Ö³ëÆ£¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ë³¹¤ä´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¡¦´¶¾ð¡¦ÍßË¾¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢ËÜÇ½¤äÍßË¾¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¡Ê¥¯¥½¥à¥·¤¿¤Á¡Ë¤Ë²×Î©¤Á¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÀäË¾¡×¤Ë»÷¤¿´¶¾ð¤ò±£¤µ¤º¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë°Ù¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÍý²òÉÔÇ½¤Ë¸«¤¨¡¢ÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡£»×½Õ´ü¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ëÃçÂ¼¤Î¡Ö¶¸µ¤¡×¤ò¤¢¤Î¤¬¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£
¤¢¤Î¤Ï½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¤Þ¤µ¤«ÃçÂ¼¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤Î¿´¤Î´í¤¦¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¿ÀÈëÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Áá¤¯¤â´°À®¡£»×½Õ´ü¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤È¡¢ÈëÌ©¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¼ç½¾´Ø·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î¤É¤³¤«±Ù¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¡¢¡Ö±Ù¡Ê¤¨¤Ä¡Ë¡×¤Î´¶¾ð¤òÀ¸¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î²¡¸«»á¤¬¥É¥é¥Þ²½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤ËÊ±¤·¤¿ÎëÌÚ¤È¤¢¤Î¤òÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅþÃå¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Î»×½Õ´ü¤ÎË½Áö¤È¡¢³ëÆ£¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤¿½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤Î2¿Í¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎëÌÚ¤È¤¢¤Î¤ÎÉ½¾ð¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾×·âÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¡£²¡¸«¤Î¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«²¡¸«ÀèÀ¸¤Ë¡¢ËÍ¤Î±é¤¸¤ë½ÕÆü¤¯¤ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¤¢¤Î¤Ï¡Ö¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¡¸«ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯Ì¡²è¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ªÁÇÅ¨¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¶ºî¼Ô¡¦²¡¸«»á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÉñÂæ¤Ï·²ÇÏ¸©¡¦¤Ò¤«¤ê»Ô¡£»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤àÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î½ÕÆü¹âÃË¤Ï¡¢ËèÆüÊÄºÉ´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Î»í½¸¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¡£¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢½ÕÆü¤¬Ëº¤ìÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¶µ¼¼¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡¦º´ÇìÆà¡¹»Ò¤ÎÂÎÁàÃå¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÕ¤ê¤ò¸«²ó¤·¤¿µó¶ç¤Ë½ÕÆü¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡¢¤½¤ì¤ÏÂÎÁàÃå¤ò¾×Æ°Åª¤ËÅð¤à¤È¤¤¤¦²á¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¶µ¼¼¤ÏÌµ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÉô»Ï½ª¤ò¥¯¥é¥¹¤ÎÌäÂê»ù¡¦ÃçÂ¼º´ÏÂ¤Ë±£¤ì¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÍâÆü¡¢ÈëÌ©¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÃçÂ¼¤«¤é¤¢¤ë¡È·ÀÌó¡É¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£ÃçÂ¼¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÕÆü¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÊÑÂÖÅª¤ÊÍ×µá¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤¦¤Á¤ËÀäË¾¤òÃÎ¤ê¡¢¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤òÊø²õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤«¤éº´Çì¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÕÆü¤ÏÎø¿´¤ÈÇØÆÁ¤Î¼«¸ÊÌ·½â¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¡£ÃçÂ¼¤Èº´Çì¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë½ÕÆü¡£½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÂç¤¤Ê¤ªº×¤ê¤ÇÂç»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Îµ²±¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯½ÕÆü¹âÃË¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î»ý¤ÄÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤Ï¡¢Èà¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎËÍ¤â¡¢º£¤ÎËÍ¤â¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëŽ¢Ø¨¤Î²Ú¡×¤ò°¦¤Ç¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î²¿¤«¤ËÍÜÊ¬¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Îµ²±¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯½ÕÆü¹âÃË¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î»ý¤ÄÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤Ï¡¢Èà¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎËÍ¤â¡¢º£¤ÎËÍ¤â¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëŽ¢Ø¨¤Î²Ú¡×¤ò°¦¤Ç¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î²¿¤«¤ËÍÜÊ¬¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÏ¢ºÜ½ªÎ»¤«¤é½½Í¾Ç¯¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µ©Í¤ÊÍ¤êÆñ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòº£¤Î±éµ»¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢½ÕÆü¤ò±é¤¸¤ÆÄº¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃçÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤µ¤ÈÈ¿µÕÀº¿À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢´Ñ¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥½¥à¥·¤¬¡×¡ÖÊÑÂÖ¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡Ä¤Ê¤¤¡×¸¶ºî¤ÎÉ½»æ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»×½Õ´ü¤äÀ¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¾×Æ°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²¡¸«½¤Â¤ÀèÀ¸¤ÎÂç¿Íµ¤ºî¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤¹¡£ÆÍÈô¤ÊÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯»×½Õ´ü¤Î´¶¾ð¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡¤¯¤ó¤È¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬Ì¥¤»¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤ÎÊ£»¨¤Ê¼ç½¾´Ø·¸¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ìÅì¿¼ÌëºîÉÊ¤Îµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª(£´·î¥¯¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢´ò¤·¤¯¤ÆÁá¤á¤Ë²ò¶Ø¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£)Â³Êó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡×¤È¡¢·É°¦¤¹¤ëºî²È¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¤Ï½ÕÆü¹âÃË¤ÈÃçÂ¼º´ÏÂ¤¬À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÊÑÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â³ëÆ£¤ÈµñÀä¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÏÃ¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï1998Ç¯(¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï)¡£Îñ¤¬2000Ç¯¤ËÊÑÁ«¤¹¤ë»þÂå¤Ë»ä¤Ï¡¢·ÁÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë»×½Õ´ü¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¡¢ÉñÂæ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤ËÂ³¤¯5²óÌÜ¤ÎÈà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç¡¢³ÆÏÃÊüÁ÷¸å¤«¤é¥¢¥¸¥¢¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¡¿¡Ö¥Æ¥ìÅìHP¡Ê¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡Ë¡×¡ÖLemino¡×¤Û¤«
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×º´ÏÂÌò¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¡ßÀ©Éþ¤ÎºÆ¸½¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢¡¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×ÎëÌÚÊ¡¡õ¤¢¤ÎW¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½
¸¶ºî¤ÏÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò´Þ¤áÁ´À¤³¦Îß·×325ËüÉô¤òÆÍÇË¤ÎÅÁÀâÅªÆ±Ì¾Ì¡²è¡£1´¬É½»æ¤Î¡Ö¥¯¥½¥à¥·¤¬¡×¤È¤¤¤¦¿á¤½Ð¤·¤¬¾×·âÅª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¡¢¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¡£Æ±ºî¤Ï¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡×¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®¤Ï³ÆÏÃÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¡£¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤Îµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¸³«¤òÍ¶¤¦¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÆ´¤ì¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡¦º´ÇìÆà¡¹»Ò¡Ê¤µ¤¨¤¡¦¤Ê¤Ê¤³¡Ë¤ÎÂÎÁàÃå¤òÅð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ÎÃçÂ¼º´ÏÂ¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤µ¤ï¡Ë¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¼«Ê¬¡É¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤ò¡¢ÎëÌÚ¤¬¤É¤¦±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤ò°¦¤Ç¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î²¿¤«¤ËÍÜÊ¬¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê½ÕÆü¤òËÝÏ®¤¹¤ëÃçÂ¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎW¼ç±é¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Á¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤¢¤Î¡£Æ±¶É¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢¡¡×¡Ê¢¨¡Ö¢¡¡×¤Ï¡Ö²»Éä¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¶É¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
º£ºî¤Ç¤¢¤Î¤¬±é¤¸¤ëÃçÂ¼¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡Ö³ëÆ£¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ë³¹¤ä´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¡¦´¶¾ð¡¦ÍßË¾¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢ËÜÇ½¤äÍßË¾¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¡Ê¥¯¥½¥à¥·¤¿¤Á¡Ë¤Ë²×Î©¤Á¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÀäË¾¡×¤Ë»÷¤¿´¶¾ð¤ò±£¤µ¤º¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë°Ù¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÍý²òÉÔÇ½¤Ë¸«¤¨¡¢ÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡£»×½Õ´ü¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ëÃçÂ¼¤Î¡Ö¶¸µ¤¡×¤ò¤¢¤Î¤¬¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£
¤¢¤Î¤Ï½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¤Þ¤µ¤«ÃçÂ¼¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¸¶ºî¼Ô¥¤¥é¥¹¥È²ò¶Ø
¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤Î¿´¤Î´í¤¦¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¿ÀÈëÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Áá¤¯¤â´°À®¡£»×½Õ´ü¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤È¡¢ÈëÌ©¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¼ç½¾´Ø·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î¤É¤³¤«±Ù¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¡¢¡Ö±Ù¡Ê¤¨¤Ä¡Ë¡×¤Î´¶¾ð¤òÀ¸¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î²¡¸«»á¤¬¥É¥é¥Þ²½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤ËÊ±¤·¤¿ÎëÌÚ¤È¤¢¤Î¤òÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅþÃå¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Î»×½Õ´ü¤ÎË½Áö¤È¡¢³ëÆ£¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤¿½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤Î2¿Í¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎëÌÚ¤È¤¢¤Î¤ÎÉ½¾ð¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾×·âÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¡£²¡¸«¤Î¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«²¡¸«ÀèÀ¸¤Ë¡¢ËÍ¤Î±é¤¸¤ë½ÕÆü¤¯¤ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¤¢¤Î¤Ï¡Ö¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¡¸«ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯Ì¡²è¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ªÁÇÅ¨¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¶ºî¼Ô¡¦²¡¸«»á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤¢¤é¤¹¤¸
ÉñÂæ¤Ï·²ÇÏ¸©¡¦¤Ò¤«¤ê»Ô¡£»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤àÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î½ÕÆü¹âÃË¤Ï¡¢ËèÆüÊÄºÉ´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Î»í½¸¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¡£¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢½ÕÆü¤¬Ëº¤ìÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¶µ¼¼¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡¦º´ÇìÆà¡¹»Ò¤ÎÂÎÁàÃå¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÕ¤ê¤ò¸«²ó¤·¤¿µó¶ç¤Ë½ÕÆü¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡¢¤½¤ì¤ÏÂÎÁàÃå¤ò¾×Æ°Åª¤ËÅð¤à¤È¤¤¤¦²á¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¶µ¼¼¤ÏÌµ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÉô»Ï½ª¤ò¥¯¥é¥¹¤ÎÌäÂê»ù¡¦ÃçÂ¼º´ÏÂ¤Ë±£¤ì¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÍâÆü¡¢ÈëÌ©¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÃçÂ¼¤«¤é¤¢¤ë¡È·ÀÌó¡É¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£ÃçÂ¼¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÕÆü¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÊÑÂÖÅª¤ÊÍ×µá¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤¦¤Á¤ËÀäË¾¤òÃÎ¤ê¡¢¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤òÊø²õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤«¤éº´Çì¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÕÆü¤ÏÎø¿´¤ÈÇØÆÁ¤Î¼«¸ÊÌ·½â¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¡£ÃçÂ¼¤Èº´Çì¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë½ÕÆü¡£½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÂç¤¤Ê¤ªº×¤ê¤ÇÂç»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¡£
¢¡ÎëÌÚÊ¡¥³¥á¥ó¥È¡Ê½ÕÆü¹âÃË¡¿¤«¤¹¤¬¤¿¤«¤ªÌò¡Ë
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Îµ²±¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯½ÕÆü¹âÃË¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î»ý¤ÄÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤Ï¡¢Èà¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎËÍ¤â¡¢º£¤ÎËÍ¤â¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëŽ¢Ø¨¤Î²Ú¡×¤ò°¦¤Ç¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î²¿¤«¤ËÍÜÊ¬¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¢¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÃçÂ¼º´ÏÂ¡¿¤Ê¤«¤à¤é¤µ¤ïÌò¡Ë
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Îµ²±¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯½ÕÆü¹âÃË¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î»ý¤ÄÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤Ï¡¢Èà¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎËÍ¤â¡¢º£¤ÎËÍ¤â¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëŽ¢Ø¨¤Î²Ú¡×¤ò°¦¤Ç¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î²¿¤«¤ËÍÜÊ¬¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡²¡¸«½¤Â¤»á¥³¥á¥ó¥È¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë
¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÏ¢ºÜ½ªÎ»¤«¤é½½Í¾Ç¯¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µ©Í¤ÊÍ¤êÆñ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòº£¤Î±éµ»¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢½ÕÆü¤ò±é¤¸¤ÆÄº¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃçÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤µ¤ÈÈ¿µÕÀº¿À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢´Ñ¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥É¥é¥ÞÀ©ºîÉô ¼¿´Ö¹¨°ì»á¥³¥á¥ó¥È¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡Ö¥¯¥½¥à¥·¤¬¡×¡ÖÊÑÂÖ¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡Ä¤Ê¤¤¡×¸¶ºî¤ÎÉ½»æ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»×½Õ´ü¤äÀ¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¾×Æ°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²¡¸«½¤Â¤ÀèÀ¸¤ÎÂç¿Íµ¤ºî¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤¹¡£ÆÍÈô¤ÊÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯»×½Õ´ü¤Î´¶¾ð¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡¤¯¤ó¤È¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬Ì¥¤»¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤ÎÊ£»¨¤Ê¼ç½¾´Ø·¸¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ìÅì¿¼ÌëºîÉÊ¤Îµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª(£´·î¥¯¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢´ò¤·¤¯¤ÆÁá¤á¤Ë²ò¶Ø¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£)Â³Êó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
¢¡C¡õI¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È Í°ÅÄ½¨¹¬»á¥³¥á¥ó¥È¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡×¤È¡¢·É°¦¤¹¤ëºî²È¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¤Ï½ÕÆü¹âÃË¤ÈÃçÂ¼º´ÏÂ¤¬À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÊÑÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â³ëÆ£¤ÈµñÀä¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÏÃ¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï1998Ç¯(¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï)¡£Îñ¤¬2000Ç¯¤ËÊÑÁ«¤¹¤ë»þÂå¤Ë»ä¤Ï¡¢·ÁÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âË¬¤ì¤ë»×½Õ´ü¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¡¢ÉñÂæ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤ËÂ³¤¯5²óÌÜ¤ÎÈà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÇÛ¿®¾ðÊó
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç¡¢³ÆÏÃÊüÁ÷¸å¤«¤é¥¢¥¸¥¢¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¡¿¡Ö¥Æ¥ìÅìHP¡Ê¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡Ë¡×¡ÖLemino¡×¤Û¤«
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û