¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸µÀ¤³¦½÷²¦¡¦°ÂÆ£ÈþÉ±¤µ¤ó¤¬¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÀèÆü¡È£Ö£Á£Ì£Ñ£Õ£Á¡¡£Ã£Õ£Ð¡¡£Ê£á£ð£á£î¡¡£Ï£ð£å£î¡¡£Ó£è£ï£÷¡¡£Ä£á£î£ã£å¡¡£Ã£è£á£í£ð£é£ï£î£ó£è£é£ð¡¡£²£°£²£µ¡ÉÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö°ã¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤Î±éµ»¤Ï¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤¤ã¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº°÷¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤È¤Î¤´±ï¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖåºÎï¡×¡ÖÈó¾ï¤Ë¾åÉÊ¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥ï¥ª¡ª¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï£±£³Ç¯£´·î¤ËÌ¼¤ò½Ð»º¤·¡¢£··î¤ËÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç½Ð»º¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯£¹·î¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥½¥Á¸ÞÎØÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤Æ¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä£Ó£Î£Ó¤ÇÌ¼¤ò´é½Ð¤·¤·¤¿ºÝ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÈþÉ±¤Á¤ã¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖÌÜ¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£