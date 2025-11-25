ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤µ¤ó¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¹²¬Ã£Ï¯¤µ¤ó¤«¤é¡Ö²¼¼ê¤¯¤½¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¡Äµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡ÖÅÜ¡×
¡¡µð¿Í¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Öµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¡£Âè£±£±²ó¤Ï¸µÀ¾Éð¤ÎÀÐÌÓ¹¨Åµ¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤À¡£Áö¹¶¼é¡¢¤µ¤é¤ËÅ·À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢£±£¹£¸£°¡Á£¹£°Ç¯Âå¤Ë²«¶â´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¾Éð¤ò¤±¤ó°ú¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âµð¿Í¤È£´ÅÙ¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£µð¿Í¤ËÂÐ¤·£´Ï¢¾¡¤È°µÅÝ¤·¤Æµå³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿£¹£°Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢»Õ¾¢¤ÈÊé¤¦¹²¬Ã£Ï¯¸µ´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Þ¤Ç¡¢¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÂÀÅÄ¡¡ÎÑ¡Ë
¡¡¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î£±£¹£¸£±Ç¯¤ËÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£±ÎÒ¡¢£²£±ËÜÎÝÂÇ¤Ç¿·¿Í²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢£¸£²Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¹²¬Ã£Ï¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í··â¼ê¤È¤·¤Æ£ã¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç²ñ¤¦¤Ê¤ê¡¢¹²¬¤µ¤ó¤«¤é¡Ö²¼¼ê¤¯¤½¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤è¤¯¤½¤ì¤Ç¿·¿Í²¦¤¬¼è¤ì¤¿¤Ê¡£¤ªÁ°¤Î¼éÈ÷¤Ï²æÎ®¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ãÄ¹¤¯Ìîµå¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¡¡¤½¤ê¤ãÈ¿È¯¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¹²¬¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤ò¶Ä¤¤¤Ç¡¢¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹²¬¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤ë¼é¤ê¤Î¤ª¼êËÜ¤Ï¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¤¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ä¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤ãÂ»¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤Ä¾¤·¤¿¡£¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡½Å¿´¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢´Ë¤¤¥´¥í¤òÊá¤ë¥É¥ê¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â´ðÁÃÎý½¬¤òÂ³¤±¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¡£¥ª¥ì¤âÌÜ³Ð¤á¤¿¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Ç¤âÂç³Ø¤Ç¤â¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©»öÀ©¸Â¤äÌç¸Â¤È¤¤¤Ã¤¿¹²¬¤µ¤ó¤Î´ÉÍýÌîµå¤Ë¤âÁ´Á³Äñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÊ¥¹¬°ì¤µ¤ó¤äÅìÈø½¤¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÏÊ¢Î©¤Ã¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥ì¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò£±£°²ó¤â¤é¤Ã¤¿¡££·£°ºÐ¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¶ÚÆù¤¬µ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµð¿Í¤òÇË¤ê¤¿¤¤¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¹²¬¤µ¤ó¡££¸£³Ç¯¤Ë¸ÅÁã¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£Âè£µÀï¤Î¸å³Ú±à¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢£²¾¡£³ÇÔ¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥ª¥ì¤¿¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¹²¬¤µ¤ó¤ÏÉ¡²Î¸ò¤¸¤ê¤Ç²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤éÂç¾æÉ×¤À¡£¥¦¥Á¤¬¾¡¤Ä¤¾¡×¡£ÉáÃÊ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Í¡£¤½¤³¤«¤é£²Ï¢¾¡¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££·»î¹çÃæ£µ»î¹ç¤¬µÕÅ¾·èÃå¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹²¬¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯£²·î£¹Æü¤Ë£¹£³ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü¤Ë¼«Âð¤òË¬¤Í¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ïµð¿Í¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î±ÇÁü¡£²ñ¤¦¤Ê¤ê¡Ö¤ªÁ°¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¡££¹£³ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ã£¿Í¤Î°è¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¡¡¢¡ÀÐÌÓ¡¡¹¨Åµ¡Ê¤¤¤·¤²¡¦¤Ò¤í¤ß¤Á¡Ë£±£¹£µ£¶Ç¯£¹·î£²£²Æü¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡££¶£¹ºÐ¡£»ÔÄ¸»Ò¡½¶ðÂç¡½¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò·Ð¤Æ£¸£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤éÍ··â¼ê¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¡££¸£¶Ç¯¤Ë¤Ï£³³ä£²Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²£·ËÜÎÝÂÇ¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£¸²ó¡££¹£´Ç¯¤Ë£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡££¹£¶Ç¯¤Ë°úÂà¸å¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Î£²·³´ÆÆÄ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦»Í¹ñ£É£Ì¤Ê¤É¤ÎÁÏÀß¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£¸½Ìò»þ¤Ï£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£