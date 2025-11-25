»Ô¾ì¤¬¿È¹½¤¨¤ëX¥Ç¡¼¡¡Ç÷¤ë¥È¥é¥ó¥×Ë½Íî¡¢AI¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡Ä12·îFOMC¤¬¡ÖÆàÍî¤Ø¤Î°ú¤¶â¡×¤«
³ô¹â¤ËÆ«¿ì
¡¡¤ä¤Ï¤ê¥È¥é¥ó¥×Ë½Íî¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¾å¾º¤Ë¾å¾º¤ò½Å¤Í¡¢Ç®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¬¡¢AI´ØÏ¢Âç¼ê´ë¶È¤Ø¤ÎËÄÂç¤Ê»ñ¶â½¸Ãæ¡¢´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤ëÊª²Á¹â¡¢·Êµ¤»ØÉ¸¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤Ê¤É¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¡¢³ô¹â¤ËÆ«¿ì¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤Æ½ù¡¹¤Ë±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú²èÁü¡Û´í¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ö¥¯¥ÞÁø¶øAIÍ½Â¬¥Þ¥Ã¥×¡×
¡¡·ÐºÑÉôµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñºÇ¹âºÛ¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤â°ãË¡¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢¤Îµá¿´ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢À¯¼£Åªº®Íð¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÂåÂØÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼êÂ³¤¤ä³°¸ò¾å¤ÎÀ©Ìó¤¬Âç¤¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯4·î¡£À¤³¦Ãæ¤òÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¤¬¡¢2¤«¹ñ´Ö¤ÎÁê¸ß¸ò¾Ä¤¬¼¡¡¹¤È¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ´ë¶È¤Ø5500²¯¥É¥ë¡ÊÌó80Ãû±ß¡Ë¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢15¡ó¤Î´ØÀÇ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë°ãË¡È½·è¤¬²¼¤ë¤ÈÊÆÀ¯ÉÜ¤ÏÄ§¼ý¤·¤¿´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿³Û¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¶¦ÏÂÅÞÆâ¤Ç¤â¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï¹ñÆâÊª²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤·¤Æ°ÛÏÀ¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï10·î¤«¤éµÞÍî¡£ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¼£Åªµá¿´ÎÏ¤ÎÄã²¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö¥ì¡¼¥à¥À¥Ã¥¯²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥À¥¦¤ä¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤âÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ë½Íî¥ê¥¹¥¯¤Ë·èÄêÂÇ¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬12·î9¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÎÈ½ÃÇ¤À¡£
¡Ö»Ô¾ì¤¬ºÇ¤âÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¶âÍøÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£¸ÛÍÑ¤Î°²½¤òÇØ·Ê¤Ë0.25¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍø²¼¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢³ô²Á¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Íø²¼¤²¤Ï¼ûÍ×¤ò»É·ã¤·¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢FRB¤ÏÊª²Á°ÂÄê¤òÍ¥Àè¤·Íø²¼¤²¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï12·î¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¸åÂà¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·FRB¤¬Íø²¼¤²¤ò¸«Á÷¤ì¤Ð¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤ë´üÂÔ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤«¤éÀ®Ä¹³ôÃæ¿´¤ËµÞ·ã¤ÊÇä¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£AI´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ï»Ø¿ô¤Ø¤Î´óÍ¿ÅÙ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢Çä¤ê¤¬°ìµ¤¤ËÇÈµÚ¤·20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤¤ÊÄ´À°¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÐºÑÉôµ¼Ô¡Ë
Åê»ñ¤¬³ÈÂçÃæ
¡¡¤½¤â¤½¤âÅê»ñ²È¤¬Ç®¶¸¤¹¤ëAI³×Ì¿¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼çÍ×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¡ÊMagnificent Seven¡Ë¤È¤Ï¡ÖAlphabet¡ÊGoogle¡Ë¡×¡ÖApple¡×¡ÖMeta Platforms¡ÊµìFacebook¡Ë¡×¡ÖAmazon¡×¡ÖMicrosoft¡×¡ÖTESLA¡×¡ÖNVIDIA¡×¤Î7¼Ò¤ò»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È·²¤ÏAIÊ¬Ìî¤ËÇüÂç¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦AIÅê»ñ¤Ï1.5Ãû¥É¥ëµ¬ÌÏ¤È¤â¿ä·×¤µ¤ì¡¢AI¥¹¥Ñ¥³¥ó¤Î¹½ÃÛ¥³¥¹¥È¤ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÊÆ¹ñAI»ö¶È¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö¿ôÀé¡Á1Ãû¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÉ¬Í×¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤äGPU¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤Ê¤ÉAI¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö6000²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î¼ý±×¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¿ä·×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ÖChatGPT¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëOpenAI¼Ò¤ÎÍÎÁ·ÀÌó¼Ô¿ô¤Ï¡¢10·î»þÅÀ¤Ç1200Ëü¿ÍÄ¶¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¾¤Ë¡ÖChatGPT¡×¤ÎÃæ·ø¥³¡¼¥¹¡ÖPlus¡×¡Ê·î³Û20¥É¥ë¡Ë¤ò1200Ëü¿Í¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â·î´Ö¼ý±×¤Ï2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÇ¯´ÖÌó29²¯¥É¥ë¡Ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¹õ»ú²½¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤À¡£Æ±¼Ò¤Ë¤ÏAPIÍøÍÑÎÁ¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¼ý±×¸»¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼ý±×À¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ°²èÇÛ¿®¤ÎNetflix¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¿ô¤ÏÀ¤³¦¤Ç3²¯¿Í¤À¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¡ÖChatGPT¡×¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë3²¯¿Í¤Î²ñ°÷¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡ÖÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢AI¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¹õ»ú²½¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ï¸½¾õ¡¢¸«ÄÌ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥ì¡¼¥à¥À¥Ã¥¯²½¤È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î°ãË¡È½·è¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¥Ö¡¼¥à¤Î²½¤±¤ÎÈé¤â¤Ï¤¬¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆàÍî¤Ø¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï12·î¾å½Ü¤ÎFOMC¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¾Ú·ô¶È³¦¤Ï¤«¤¿¤º¤ò¤Î¤ó¤Ç¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¾Ú·ô²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡±ã¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô