¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Ö¤¤¤¤¤Í¿¤Ó¤í¡ª¡×²¹ÀôÃÏ¤Ç¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤¬ÏÃÂê¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¤¬£²£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Í¿¤Ó¤í¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À²ÈÂ²É÷Ï¤¤¬¤Ä¤¤¤¿²¹ÀôÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î·ÏÅý¤ÎÊý¡¹¤Ê¤éÀ¸ÂÃ¤â¤Î¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊý¸þÀ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»ëÀþ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¥¥á¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°Õ¼±¤·²á¤®¡ª¡©¤â¤Ã¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¡Á¡×¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡Ö¤Á¤å¤Æ¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£