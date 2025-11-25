¡ÚÇØÈÖ¹æ°ìÍ÷¡ÛÀ¾Éð¿·ÆþÃÄ¤Î13Áª¼ê¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡¡¥É¥é1¾®Åç¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¡¡Æ´¤ì¤Î¿¹Í§ºÈ¤ÈÆ±¤¸ÈÖ¹æ¤Ë¡Ö¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï23Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖLIONS THANKS FESTA 2025¡×Æâ¤Çº£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¾®ÅçÂç²ÏÁª¼ê(ÌÀ¼£Âç)¤é¡¢13Áª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅçÁª¼ê¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Î´ä¾ëñ¥¶õ(¤¤¤ï¤¡¦¤Ï¤¯¤¢)Åê¼ê(Ãæ±ûÂç)¤Ï¡Ö20¡×¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÅçÁª¼ê¤ÏÇØÈÖ¹æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÊá¼ê¤ÇÆ´¤ì¤ÈÏÃ¤¹¿¹Í§ºÈÁª¼ê¤¬¤Ä¤±¤¿ÈÖ¹æ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖ¹æ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ë¸«¹ç¤¦³èÌö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·¿ÍÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Û1°Ì ¾®ÅçÂç²Ï(ÌÀ¼£Âç/Êá¼ê)¡Ö10¡×
2°Ì ´ä¾ëñ¥¶õ(Ãæ±ûÂç/Åê¼ê)¡Ö20¡×
3°Ì ½©»³½Ó(ÃæµþÂç/³°Ìî¼ê)¡Ö35¡×
4°Ì ËÙ±Û·¼ÂÀ(ÅìËÌÊ¡»ãÂç/Åê¼ê)¡Ö40¡×
5°Ì ²£ÅÄÁóÏÂ(»³Â¼³Ø±à¹â/ÆâÌî¼ê)¡Ö59¡×
6°Ì ÀîÅÄÍª¿µ(»Í¹ñ¶ä¹Ô/³°Ìî¼ê)¡Ö66¡×
°éÀ®1°Ì ¿·°æÍ£ÅÍ(È¬²¦»Ò¹â/ÆâÌî¼ê)¡Ö111¡×
°éÀ®2°Ì º£²¬ÂóÌ´(¿ÀÂ¼³Ø±à¹â/ÆâÌî¼ê)¡Ö112¡×
°éÀ®3°Ì ºØÆ£²Â¿Â(ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹/Åê¼ê)¡Ö118¡×
°éÀ®4°Ì ÉÍ²¬ÁóÂÀ(ÀîÏÂ¹â/Åê¼ê)¡Ö124¡×
°éÀ®5°Ì Ê¿¸ý´²¿Í(ÆüËÜ·ÐºÑÂç/Åê¼ê)¡Ö128¡×
°éÀ®6°Ì ÀµÌÚÍªÇÏ(¾åÃÒÂç/Åê¼ê)¡Ö134¡×
°éÀ®7°Ì °ÂÆ£¶äÅÎ(ÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹/³°Ìî¼ê)¡Ö135¡×