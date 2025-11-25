È¿È¯¡¢ÊÆ¥íÏÂÊ¿°Æ¤ò£Å£Õ¤¬¤Û¤ÜÁ´ÌÌÈÝÄê¡á£Î£Ù¸¶Ìý³µ¶·
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.84¡Ê+0.78¡¡+1.34%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£¶Ç¯£±·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£ÊÆ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤¬ºöÄê¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿°Æ¤Ë¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤¬ÂÐ°Æ¤òÄó¼¨¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¹ç°Õ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡££Å£Õ¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ¾ò·ï¤ÎÄäÀï¤òÍ×µá¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤Î³ä¾ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄäÀï¹ç°Õ¸å¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë²ÃÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢£Å£Õ¤ÏÀ©Ìó¤òÀß¤±¤Ê¤¤Êý¿Ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê·³Ââ¤ä·ø¼Â¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬É¬Í×¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÎÎÅÚ³ä¾ù¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¼çÍ×£·¥«¹ñ¡Ê£Ç£·¡Ë¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¤¤Æ¥í¥·¥¢¤¬£Ç£¸¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤Þ¤º¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤È¾×ÆÍ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¹½¤¨¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£±·î¸Â¤Ï£µ£·¡¥£´£²¥É¥ë¤Þ¤ÇÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬Çä¤ê¤ÏÂ³¤«¤º¡¢ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¤ò¹µ¤¨¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¸å¤ÏÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£°ú¤±¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï£µ£¸¡¥£¹£¶¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¡£
