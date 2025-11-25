µµÍüÏÂÌé¡¡¡È¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¡É¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤È¾åµ¡·ù¤Ë´¥ÇÕ¡ª¡¡¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¸å¤Ë¸«¤»¤¿ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿¶Éñ¤¤¤È¤Ï
¡¡11·î¾å½Ü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¤È¤¢¤ë¥Ó¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤ÇÌë·Ê¤òÇØ¤Ë°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸µKAT-TUN¤ÎµµÍüÏÂÌé¤À¡£¤È¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë¡È·è°Õ¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤Ï10·î¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µµÍü¤µ¤ó¤È·¦ÄÍ¤µ¤ó¤Ïº£¤ä¡È¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¡É¤Ç¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤â¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÍÅ±ð¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¤è¡£¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¿ô»þ´Ö¤Ï»£±Æ¤¬²¡¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎµµÍü¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Æü¡¹Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Öº£²óµµÍü¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï°ì¼ï¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â±Ç²è¡Ø²øÊª¤ÎÌÚ¤³¤ê¡Ù¤Ê¤É¤Ç±Æ¤Î¤¢¤ëÌò¤òÂ¿¤¯±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÏ©Àþ¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¡ØµµÍü¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬»÷¹ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡µµÍü¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢10·î¤Ë¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ç·ëº§´Ö¶á¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤È¤ÎÇË¶É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ò¹¥¤¤ÊµµÍü¤µ¤ó¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ë¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢40ºÐ¤ò¼êÁ°¤Ë¤·¤Æ»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø³°Æ»¤Î²Î¡Ù¥í¥±¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢11·î8Æü¤Ë¤ÏKAT-TUN¤Î²ò»¶¥é¥¤¥Ö¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¤¬ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿µµÍü¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²³«»Ï¤«¤é4»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤ª³«¤¤È¤Ê¤ê¡¢µ¢Âð¤·¤¿µµÍü¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¾å²¼Çò¿§¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°Ë¹¤Î·¦ÄÍ¤Ï½ÂÃ«¤Î¿¿¤óÃæ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ10Ì¾¤Û¤É¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¥·¡¼¥·¥ã¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢³«»Ï¤«¤é8»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¿¼Ìë¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢Âð¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ç¤ÏÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£