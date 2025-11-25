¾¾²¬çýÍ¥¡õÁó°æÍ¥¡¢¡ÈÍ£°ì¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡É¥Ï¥í¥ª¥¿¤Ç¶¦´¶¡Ö¤ª¸ß¤¤¡¢¤Ä¤ó¤¯¡é¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿²Î»ì¤¬¡Ä¡×
¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù°Ï¤ß¼èºà¤¬11·î21Æü¡¢¥¬¥ë¥Ð¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¬çýÍ¥¡¢Ï¯ÆÉ¤ò¹Ô¤¦Áó°æÍ¥¡¢Áí´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø¤Îº´ÅÏÍµ»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾¾²¬çýÍ¥¡¢º´ÅÏÍµ¡¢Áó°æÍ¥(º¸¤«¤é)
¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¡ÖÂè¶å¡×¤ò1Ëü¿Í¤Ç¹ç¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£1983Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¡£º£Ç¯¤Ï12·î7Æü¤Ë³«ºÅ¡£¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤Ï12·î20Æü¤ËÆÃÊÌÈÖÁÈ(MBS¡¦TBS·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È)¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¬¤Ï¡Ö»ä¤¬18ºÐ¤Î¤È¤¡¢½é¤á¤Æ½Ð¤¿³¤³°¥í¥±¤¬¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤ÎÂè¶å¤Î¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È±ï¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖºòÇ¯½é¤á¤Æ²ñ¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¿´¤âÂÎ¤â¿Ì¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Ì¿¤Îµ±¤¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢1Ëü¸Ä¤ÎÌ¿¤Îµ±¤¤¬°ìÀÆ¤Ë¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ºòÇ¯¤Ï´¶Æ°¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾¾²¬¤À¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Ç´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢1Ëü¿Í¤Î¹ç¾§ÃÄ¤òÁ°¤ËÏ¯ÆÉ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÃ´¤¦Áó°æ¤Ï¡Ö»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¤Î¿Í´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¹âÍÈ¤·¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÏÃç´Ö¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÁó°æ¤À¤¬¡Ö1Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÂ¿Ê¬°ìÈÖÂ¿¤¤²ñ¾ì¤Ç¤â2000¿Í¤°¤é¤¤¤ÎÉñÂæ¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï1¡Á2¥«·î·Î¸Å¤ò¤·¤ÆÎ×¤à¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ°Æü¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¡ØÆ±»Ö¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
ºòÇ¯¡¢1Ëü¿Í¤ÎÁ°¤Ç»Ê²ñ¤ò¤·¤¿¾¾²¬¤Ë¡ÖÁó°æ¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡ÖÂº·É¤¹¤ëÂçÀèÇÚ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤ó¤Æ¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¤¬¡Ö»ä¤ÈÁó°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤³¤¦¸«¤¨¤Æ°ì¤Ä¤À¤±¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥Ï¥í¥ª¥¿(¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¤Î¥ª¥¿¥¯)¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¡£
¾¾²¬¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤½¤Ð¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¤ª¸ß¤¤¡¢¤Ä¤ó¤¯¡é¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÇÀ¤³¦Ãæ¸ýÀâ¤±¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÁó°æ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Áó°æ¤â¡Ö¤Ï¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÀèÆüJuice=Juice¤µ¤ó¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤â1Ëü¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1Ëü¿Í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¿Í¿ô¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤¦¤È¡¢Éð¼Ô¿Ì¤¤¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÂè¶å¡×¤È¸À¤¨¤ÐÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¾²¬¤ÈÁó°æ¤Ëº£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡È¸½¾ìÉüµ¢¡É¤·¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ï¥í¥×¥í¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÀ¸¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¿ä¤·¤ÏÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¡£¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÆü¡¹¤¬µ±¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é»×¤¤½Ð¤·¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
Áó°æ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´Ö¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡×¤È»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤Î¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¡ØÌÀÆü¤Ï¤É¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¡Ù¡ØÌÀÆü¤ÎÄ«¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤è¤¦¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤¦1Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£²ó¤ÎÂè¶å¤Ç´¶¤¸¤ë¿¶Æ°¤äÇ®µ¤¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î1Ç¯¤¬¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
