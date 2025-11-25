¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¥É¥é3¡¦ÎëÌÚ¹ëÂÀ¡¡Åê¼êÈÇ¡ÖÇ®ÃË¡×¤À¡¡¾¾ÅÄ»á¤ÈÆ±¤¸¼¢²ì½Ð¿È¡Ö·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¿®Íê¾¡¤Á¼è¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Âç¾¦Âç¤ÎÎëÌÚ¹ëÂÀÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬24Æü¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â6000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð1100Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç²¾·ÀÌó¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤«¤éºÇÂ®147¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¹þ¤à±¦ÏÓ¤¬¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¿·¿Í²¦¤À¡£ÀèÈ¯¤Ê¤é¾¡¤Á±Û¤·¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ê¤é50»î¹çÅÐÈÄ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¬Çä¤ê¤À¤¬¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡£¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¹Ô¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤¬Íè¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¿È¤Ï¼¢²ì¸©¤ÇÆ±¶¿¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ë¤Ï¾¾ÅÄÀë¹À»á¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£¡Ö¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«¤¿¡£À¨¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¥µ¥¤¥ó¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¡×¡£Åê¼êÈÇ¤Î¡ÖÇ®ÃË¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£Ê¡»³Î¶ÂÀÏº¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÉ¬¤ºÎëÌÚ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È²æ¡¹¤âº¤¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¾ÍèÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ÏºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ï¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤Î50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¸¦µæ¤ä½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤º¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¡¡¡þÎëÌÚ¡¡¹ëÂÀ¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤´¤¦¤¿¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¤Ç¤Ï2Ç¯½©¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£3Ç¯²Æ¤Ï¸©Âç²ñ·è¾¡¤ÇÀÅ²¬¤Î¹â¿ÜÂç²í¡ÊÌÀÂç¡Ë¤ÈÅê¤²¹ç¤¤ÇÔ¤ì¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï3Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇËÉ¸æÎ¨0¡¦00¤ÇMVP¡£º£½Õ¥ê¡¼¥°Àï¤âMVP¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î7Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢84¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£